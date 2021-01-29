Некоторые игроки продолжают оставаться на изоляции — причина в коронавирусе у теннисистов и их команд.

Чуть больше чем через неделю, 8 февраля, начнется первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. Двухнедельный карантин почти всех спортсменов подошел к концу, а в Аделаиде игроки, отсидевшие на изоляции, провели выставочные матчи. Но не все остались довольны исходом сидения взаперти — снятия с турнира, вероятно, еще не закончились.

Двухнедельный карантин подошел к концу

Две недели назад игроки Открытого чемпионата Австралии прибыли в Мельбурн специальными чартерными рейсами и сразу же были помещены на карантин. Ежедневные тесты и пять часов времени вне комнаты — звучит неплохо по сравнению с тем, что пришлось перенести части спортсменов. Некоторые пассажиры чартеров получили положительный результат — и в итоге не только зараженные, но и все остальные теннисисты, летевшие вместе с ними, должны были находиться в своем номере в течение всех двух недель. Никаких поблажек не допускалось: приходилось тренироваться прямо там, занимаясь общей физической подготовкой или отработкой ударов в стену.

И вот долгие мучения подходят к концу — игроки начинают покидать свои комнаты. Но и здесь есть несколько условий. Для того чтобы попасть в город, нужно сдать отрицательный тест, доказать отсутствие симптомов коронавируса и получить разрешение властей. Выселяться нужно индивидуально — каждому дается 30 минут, чтобы покинуть отель.

Для некоторых теннисистов карантин продолжается. Например, испанка Паула Бадоса и ее тренер заболели коронавирусом — штамм оказался британским, поэтому для них изоляция сохраняется до 5 февраля. У спортсменки будет всего пара дней, чтобы подготовиться к турниру. И, по ее словам, сделать это будет невозможно. После того как Бадосу перевели из обычного отеля в медицинский, ей долгое время не сообщали, какой у нее обнаружен тип вируса. Тренироваться практически не получалось — у Паулы были только бутылки с водой вместо гантелей. Потом, правда, ей все-таки выдали инвентарь, пообещав уничтожить его после карантина. А в номере запрещалось даже открывать окна, чтобы дышать свежим воздухом.

— В моей комнате, которая едва достигает 15 квадратных метров, нет окон. Естественно, я дышу только вирусом. Я просила пылесос, мне его тоже не предоставили. Мой номер подходит для тех людей, которые после карантина вернутся на офисную работу. Но я спортсменка. Есть очень много вещей, которыми я недовольна, — рассказала теннисистка изданию Marca.

Сложно оказалось даже тем, кому повезло нормально тренироваться каждый день и хотя бы выходить из отеля. Россиянка Дарья Касаткина восхитилась в эфире «Матч ТВ» теми, кто сидит на жестком карантине, и поделилась ожиданиями от турнира:

— Честно говоря, тренироваться я больше не могу. Хочу играть, показывать все, что натренировала. Конечно, я жду начала. Плюс все будет в одном месте, это удобно, ни к чему не придется привыкать.

Выставочные турниры для теннисных звезд

Не все оказались согласны с жалобами на строгость правил изоляции. Третья ракетка мира Доминик Тим считает, что условия кажутся жесткими, но кроме тех, кто оказался в самолетах с зараженными, все достаточно спокойно могут тренироваться. Несправедливо теперь отменять чемпионат. Неоднократная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс сказала, что раз в Австралии практически нет коронавируса, то логично всем прибывшим отсидеть на изоляции две недели. А после карантина сходила с семьей в зоопарк. Испанец Рафаэль Надаль резко ответил, что спортсменам вообще нельзя жаловаться — в мире из-за пандемии умирает большое количество людей. Но, возможно, этим теннисистам немного легче говорить таким образом — все-таки свой карантин они провели в Аделаиде, в гораздо более комфортабельных условиях, чем остальные игроки.

После окончания изоляции шестерка звездных игроков (и некоторые другие теннисисты) сыграла на выставочном турнире. Серена Уильямс за час обыграла третью ракетку мира Наоми Осаку, а номер один в рейтинге WTA Эшли Барти не смогла одолеть Симону Халеп. Испанец Рафаэль Надаль в двух сетах победил Доминика Тима.

Отличился Новак Джокович, сначала снявшийся со своего выставочного матча, но потом внезапно вышедший на второй сет. Решение не играть было принято за полчаса до начала — помешали сильные мозоли на правой руке. Вместо Джоковича против итальянца Янника Синнера вышел другой серб, Филип Крайинович, который первый сет и выиграл. А вот на вторую часть матча вышел сам Новак и взял сет со счетом 6:3.

Причиной снятия теннисиста с матча могли стать отжимания, предложенные австралийскими болельщиками. Они пришли к Джоковичу под балкон в Аделаиде и сделали десять отжиманий. Новак с командой — 30.

Сам спортсмен в интервью на корте сказал, что Аделаида для него — особенное место. Именно здесь 14 лет назад он выиграл один из своих первых турниров. Перед матчем теннисисту нужно было поработать с физиотерапевтом — Новак хотел играть:

— Конечно, мозоль доставляет дискомфорт, но это часть жизни профессионального спортсмена. Мы нередко играем через боль. Вопрос в том, возможно ли ее терпеть. Конечно, мне не хотелось бы рисковать перед ATP Cup, но полный стадион фанатов дарит незабываемые эмоции.

Проведение выставочных матчей наглядно показывает, что Australian Open, несмотря на все сложности, все-таки состоится. И пройдет со зрителями — даже в Аделаиде их было около 4 тысяч. И, как отметила Мария Шарапова в своем Twitter, спорт наконец-то возвращается, а теннисисты снова могут видеть улыбки фанатов.

Турниры в Мельбурне накануне Australian Open:

31 января — 6 февраля. WTA Yarra Valley Classic (54 участницы)

31 января — 6 февраля. WTA Gippsland Trophy (54 участницы)

1-7 февраля. ATP Great Ocean Road Open (56 участников)

1-7 февраля. ATP Murray River Open (56 участников)

2-6 февраля. ATP Cup (12 команд)

3-7 февраля. WTA Grampians Trophy (28 участниц)