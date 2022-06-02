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Сегодня, 17:45

Свентек слишком сильна для Касаткиной. Мечта о финале пока осталась мечтой

Касаткина проиграла Свентек в полуфинале «Ролан Гаррос»
Антон Бабошин
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
Дарья Касаткина и Ига Свентек после полуфинала «Ролан Гаррос».
Фото Reuters
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Первой финалисткой Открытого чемпионата Франции у женщин стала Ига Свентек из Польши, легко обыгравшая россиянку Дарью Касаткину.

Теннис. «Ролан Гаррос»
Женщины. Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 20) — 6:2, 6:1

Корты «Ролан Гаррос» — особенное место для российского женского тенниса. Это самый успешный для наших девушек турнир «Большого шлема». Здесь дважды игрались чисто российские финалы — в 2004-м Анастасия Мыскина победила Елену Дементьеву, а пять лет спустя Светлана Кузнецова одолела Динару Сафину. Чуть позже, с 2012-го по 2014-й, в решающих матчах трижды подряд выступала Мария Шарапова и взяла два титула.

Еще через несколько лет после успехов Шараповой для россиянок в WTA-туре наступили не лучшие времена. И казалось, что от финалов они максимально далеки. Но в 2021-м в Париже блеснула Анастасия Павлюченкова, впервые в карьере получившая шанс сразиться за «Шлем». А теперь возможность повторить это достижение выпала Дарье Касаткиной.

Дарья Касаткина. Касаткина проиграла Свентек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Место для шага вперед

При этом истории Павлюченковой и Касаткиной в чем-то схожи. Обеих было принято считать суперталантливыми теннисистками, которым по разным причинам не удалось реализовать свой потенциал.

Касаткина еще тинейджером выигрывала юниорский «Ролан Гаррос» и пошумела во взрослом туре, даже прорвавшись в топ-10 мирового рейтинга в конце сезона-2018. Но за первыми титулами и взлетом последовали затяжная полоса неудач и падение в восьмой десяток списка лучших. Дарья постоянно проигрывала в первых кругах, играла очень нестабильно и явно испытывала проблемы с психологией. И бушевавшая в мире пандемия ковида восстановлению позиций точно не способствовала.

Но Касаткина все-таки сумела выкарабкаться и в 2021-м снова начала побеждать. Взяла два титула, первые с 2018 года, стала обыгрывать ведущих теннисисток планеты и сама вернула себе этот статус. Но интересно, что ни в первые годы карьеры, ни после возрождения она на «мейджорах» никогда не забиралась дальше четвертьфинала. Да и в топ-8 попадала только дважды, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне четыре года назад.

Поэтому победа над соотечественницей Вероникой Кудерметовой стала для Касаткиной исторической. Даша не скрывает, что именно грунт является ее любимым покрытием. В нынешнем сезоне у нее уже был полуфинал на «тысячнике» в Риме, вернувший Касаткину в топ-20.

Ига Свентек. Свентек повторила рекорд Серены Уильямс по выигранным матчам подряд

33 победы подряд

Хотя еще до начала матча было понятно, что сделать следующий шаг будет невероятно сложно. Нынешний женский «Ролан Гаррос» даже бывалых болельщиков поражает непредсказуемостью, и на этом фоне едва ли не единственным островком стабильности выглядит игра Иги Свентек.

Польская теннисистка не просто обладает первым номером «посева» — она доминирует в нынешнем грунтовом сезоне. По ходу парижского «Шлема» Свентек довела беспроигрышную серию до 33 матчей, 14 из которых пришлись на земляные корты. Последнее поражение Ига потерпела еще в феврале от Елены Остапенко на турнире в Дубае, а после этого взяла титулы в Катаре, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и Риме!

При этом Свентек и Касаткина в нынешнем сезоне встречались уже трижды, и все матчи закончились в пользу представительницы Польши. Более того, за шесть сыгранных между ними сетов россиянка сумела взять только 11 геймов — удручающая статистика. Понятно, что безоговорочным фаворитом полуфинала считалась Свентек. Против ее мощных ударов и атакующей манеры игры пока никому не удалось найти противоядие. Вот и нынешний матч соперниц, по сути, сложился точно так же, как предыдущие.

Дарья Касаткина. Фото Reuters
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

64 минуты

Был на нынешнем «Ролан Гаррос» единственный момент, когда Ига испытывала проблемы, — первый сет против китаянки Чжен Циньвень, проигранный на тай-брейке. Причиной стало слишком большое количество невынужденных ошибок. Но Свентек быстро сделала выводы. Шансы Касаткиной лежали именно в этом направлении, но, как выяснилось, представительница Польши предоставлять их Даше не собиралась.

Свою мощь она показала уже в первом гейме, выдав серию из трех виннеров подряд. Во втором соперницы стали соревноваться в числе невынужденных ошибок, сделав их шесть кряду, а всего — девять. Подача Касаткиной менее мощная, чем у Свентек, особенно на втором мяче. Ига этим пользовалась, стремясь обострять уже с приема. Получалось не всегда, россиянка отыграла три брейк-пойнта, но в конце концов очередной невынужденной ошибкой отдала гейм.

В ответ на ранний брейк Дарья тоже стала агрессивно принимать, придавила соперницу к задней линии и завершила гейм красивым ударом с форхенда в противоход Свентек. Затем не без труда и очередного отыгранного брейк-пойнта Касаткина забрала и свою подачу. Но эти успехи стали для нее последними во встрече.

Дарья Касаткина. Фото Reuters
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Равенство не продержалось долго — при счете 15:30 в шестом гейме Дарья сорвала удар на выходе к сетке в стопроцентно выигрышном моменте. И вытащить свою подачу уже не смогла. Следом за этим Свентек уверенно забрала еще два гейма и вместе с ними первый сет.

Вторая партия началась с обмена подачами, а потом первая ракетка турнира взяла семь розыгрышей подряд. Получив тройной брейк-пойнт, она реализовала второй из шансов — у Касаткиной в эти минуты разладилась игра первым мячом, а со вторым соперница раз за разом справлялась. Это был скрытый матчбол, после которого игра, по сути, закончилась.

Россиянка потеряла надежду и следующую свою подачу вообще отдала под ноль. По виннерам Свентек превосходила Дарью уже вдвое, инициативу не уступала и завершила матч в свою пользу за 64 минуты. Теперь она ждет победительницу в паре Мартина Тревизан — Коко Гауфф.

Дарья Касаткина и Ига Свентек после полуфинала «Ролан Гаррос». Фото Reuters
Дарья Касаткина и Ига Свентек после полуфинала «Ролан Гаррос».
Фото Reuters
Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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