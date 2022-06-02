Свентек слишком сильна для Касаткиной. Мечта о финале пока осталась мечтой

Первой финалисткой Открытого чемпионата Франции у женщин стала Ига Свентек из Польши, легко обыгравшая россиянку Дарью Касаткину.

Теннис. «Ролан Гаррос»

Женщины. Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 20) — 6:2, 6:1

Корты «Ролан Гаррос» — особенное место для российского женского тенниса. Это самый успешный для наших девушек турнир «Большого шлема». Здесь дважды игрались чисто российские финалы — в 2004-м Анастасия Мыскина победила Елену Дементьеву, а пять лет спустя Светлана Кузнецова одолела Динару Сафину. Чуть позже, с 2012-го по 2014-й, в решающих матчах трижды подряд выступала Мария Шарапова и взяла два титула.

Еще через несколько лет после успехов Шараповой для россиянок в WTA-туре наступили не лучшие времена. И казалось, что от финалов они максимально далеки. Но в 2021-м в Париже блеснула Анастасия Павлюченкова, впервые в карьере получившая шанс сразиться за «Шлем». А теперь возможность повторить это достижение выпала Дарье Касаткиной.

Место для шага вперед

При этом истории Павлюченковой и Касаткиной в чем-то схожи. Обеих было принято считать суперталантливыми теннисистками, которым по разным причинам не удалось реализовать свой потенциал.

Касаткина еще тинейджером выигрывала юниорский «Ролан Гаррос» и пошумела во взрослом туре, даже прорвавшись в топ-10 мирового рейтинга в конце сезона-2018. Но за первыми титулами и взлетом последовали затяжная полоса неудач и падение в восьмой десяток списка лучших. Дарья постоянно проигрывала в первых кругах, играла очень нестабильно и явно испытывала проблемы с психологией. И бушевавшая в мире пандемия ковида восстановлению позиций точно не способствовала.

Но Касаткина все-таки сумела выкарабкаться и в 2021-м снова начала побеждать. Взяла два титула, первые с 2018 года, стала обыгрывать ведущих теннисисток планеты и сама вернула себе этот статус. Но интересно, что ни в первые годы карьеры, ни после возрождения она на «мейджорах» никогда не забиралась дальше четвертьфинала. Да и в топ-8 попадала только дважды, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне четыре года назад.

Поэтому победа над соотечественницей Вероникой Кудерметовой стала для Касаткиной исторической. Даша не скрывает, что именно грунт является ее любимым покрытием. В нынешнем сезоне у нее уже был полуфинал на «тысячнике» в Риме, вернувший Касаткину в топ-20.

33 победы подряд

Хотя еще до начала матча было понятно, что сделать следующий шаг будет невероятно сложно. Нынешний женский «Ролан Гаррос» даже бывалых болельщиков поражает непредсказуемостью, и на этом фоне едва ли не единственным островком стабильности выглядит игра Иги Свентек.

Польская теннисистка не просто обладает первым номером «посева» — она доминирует в нынешнем грунтовом сезоне. По ходу парижского «Шлема» Свентек довела беспроигрышную серию до 33 матчей, 14 из которых пришлись на земляные корты. Последнее поражение Ига потерпела еще в феврале от Елены Остапенко на турнире в Дубае, а после этого взяла титулы в Катаре, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и Риме!

При этом Свентек и Касаткина в нынешнем сезоне встречались уже трижды, и все матчи закончились в пользу представительницы Польши. Более того, за шесть сыгранных между ними сетов россиянка сумела взять только 11 геймов — удручающая статистика. Понятно, что безоговорочным фаворитом полуфинала считалась Свентек. Против ее мощных ударов и атакующей манеры игры пока никому не удалось найти противоядие. Вот и нынешний матч соперниц, по сути, сложился точно так же, как предыдущие.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

64 минуты

Был на нынешнем «Ролан Гаррос» единственный момент, когда Ига испытывала проблемы, — первый сет против китаянки Чжен Циньвень, проигранный на тай-брейке. Причиной стало слишком большое количество невынужденных ошибок. Но Свентек быстро сделала выводы. Шансы Касаткиной лежали именно в этом направлении, но, как выяснилось, представительница Польши предоставлять их Даше не собиралась.

Свою мощь она показала уже в первом гейме, выдав серию из трех виннеров подряд. Во втором соперницы стали соревноваться в числе невынужденных ошибок, сделав их шесть кряду, а всего — девять. Подача Касаткиной менее мощная, чем у Свентек, особенно на втором мяче. Ига этим пользовалась, стремясь обострять уже с приема. Получалось не всегда, россиянка отыграла три брейк-пойнта, но в конце концов очередной невынужденной ошибкой отдала гейм.

В ответ на ранний брейк Дарья тоже стала агрессивно принимать, придавила соперницу к задней линии и завершила гейм красивым ударом с форхенда в противоход Свентек. Затем не без труда и очередного отыгранного брейк-пойнта Касаткина забрала и свою подачу. Но эти успехи стали для нее последними во встрече.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

Равенство не продержалось долго — при счете 15:30 в шестом гейме Дарья сорвала удар на выходе к сетке в стопроцентно выигрышном моменте. И вытащить свою подачу уже не смогла. Следом за этим Свентек уверенно забрала еще два гейма и вместе с ними первый сет.

Вторая партия началась с обмена подачами, а потом первая ракетка турнира взяла семь розыгрышей подряд. Получив тройной брейк-пойнт, она реализовала второй из шансов — у Касаткиной в эти минуты разладилась игра первым мячом, а со вторым соперница раз за разом справлялась. Это был скрытый матчбол, после которого игра, по сути, закончилась.

Россиянка потеряла надежду и следующую свою подачу вообще отдала под ноль. По виннерам Свентек превосходила Дарью уже вдвое, инициативу не уступала и завершила матч в свою пользу за 64 минуты. Теперь она ждет победительницу в паре Мартина Тревизан — Коко Гауфф.