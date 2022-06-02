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Сегодня, 17:25

Свентек повторила рекорд Серены Уильямс по выигранным матчам подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек повторила рекорд Серены Уильямс по числу выигранных подряд матчей.

Сегодня, 2 июня Свентек победила россиянку Дарью Касаткину (6:2, 6:1) в полуфинале «Ролан Гаррос» и выиграла 34-й раз подряд.

Свентек сравнялась с Сереной Уильямс по продолжительности победной серии. В 21 веке лишь одна теннисистка выигрывала больше матчей подряд — Винус Уильямс (35). Свентек повторит ее рекорд, если выиграет «Ролан Гаррос».

В финале турнира польская теннисистка сыграет с победителем матча Мартина Тревизан (Италия) — Кори Гауфф (США, 18).

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
Серена Уильямс
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