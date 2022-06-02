Свентек повторила рекорд Серены Уильямс по выигранным матчам подряд

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек повторила рекорд Серены Уильямс по числу выигранных подряд матчей.

Сегодня, 2 июня Свентек победила россиянку Дарью Касаткину (6:2, 6:1) в полуфинале «Ролан Гаррос» и выиграла 34-й раз подряд.

Свентек сравнялась с Сереной Уильямс по продолжительности победной серии. В 21 веке лишь одна теннисистка выигрывала больше матчей подряд — Винус Уильямс (35). Свентек повторит ее рекорд, если выиграет «Ролан Гаррос».

В финале турнира польская теннисистка сыграет с победителем матча Мартина Тревизан (Италия) — Кори Гауфф (США, 18).