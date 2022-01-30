Медведев нарвался на штраф на Australian Open-2022. Он сильно потеряет в призовых?

Медведев и Надаль заработают на Australian Open-2022 почти 5 миллионов долларов на двоих

Спойлер: не очень, хотя терять кровные неприятно даже теннисным миллионерам.

В воскресенье, 30 января, Даниил Медведев сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии против легендарного испанца Рафаэля Надаля. Пробившись в финал «Большого шлема», россиянин достаточно пополнит свой баланс — его призовые за этот турнир уже точно превысят 1,5 миллиона долларов. Но итоговая сумма все равно окажется меньше.

По итогам полуфинального матча с греком Стефаносом Циципасом Медведев был оштрафован. Все из-за того, что в конце второго сета россиянин накричал на судью, потому что был недоволен, что греку не дают предупреждение за коучинг. Проиграв партию, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать — маленькая кошка».

Российские болельщики поддержали теннисиста и даже пообещали скинуться на штрафы в случае победы Даниила в финале. Но сильно ли обеднеет россиянин? И сколько всего он может заработать?

Призовые на Australian Open-2022

Призовой фонд Australian Open в 2022 году составляет 54 миллиона долларов США. За выход в финал участник получит 1,584 миллиона, победитель турнира — 3,168 миллиона.

Так что, хоть Медведев и получил штраф в 12 тысяч долларов (8 тысяч за неспортивное поведение и 4 тысячи за «непристойность»), его призовые от этого не сильно пострадают.

Призовые в этом году немного отличаются от прошлогодних. Победитель получит примерно на 400 миллионов долларов больше, чем в 2021 году, а вот заработок финалиста остался на прежнем уровне. Обе цифры сильно отличаются от призовых 2020 года — примерно на миллион меньше у победителя и проигравшего. Пандемия делает свое черное дело.

Призовые на Australian Open за последние три года. Фото «СЭ»

Рафаэль Надаль. Фото Reuters

Заработки Надаля за карьеру

2021: $ 1 500 000

2022: $ 87,370

За карьеру: $ 125,050,235

Рафаэль не участвовал в официальных соревнованиях с августа 2021 года. Ему пришлось досрочно завершить сезон в августе минувшего года из-за травмы стопы. В декабре он перенес коронавирус и вернулся на корт только в начале 2022 года.

Победа на турнире ATP в Мельбурне в начале января стала для него первой с мая 2021 года. Тогда испанец победил на турнире в Риме. Поэтому его призовые за прошлый сезон получились совсем скромными. Чего нельзя сказать о заработке за всю карьеру.

36-летний Надаль 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема», также он — двукратный олимпийский чемпион (в 2008 году в одиночном разряде, в 2016-м — в парном) и пятикратный обладатель Кубка Дэвиса. Рафаэль — один из восьми теннисистов, побеждавших на всех турнирах «Большого шлема» хотя бы один раз.

Сумма его теннисных заработков уже перевалила за 125 миллионов долларов — с этой цифрой он занимает третье место в истории тенниса по сумме выигранных призовых. И в случае победы на Australian Open может подобраться ближе к Роджеру Федереру, который заработал за карьеру 130,594, 339 долларов.

Даниил Медведев. Фото AFP

Заработки Медведева за карьеру

2021: $ 7,466,284

2022: $ 489,000

За карьеру: $ 22,126,356

Даниил пока не может похвастаться такими внушительными цифрами по сумме призовых за карьеру. Зато он вошел в топ-2 по призовым за 2021 год, уступив по этому показателю только Новаку Джоковичу. И победой на Australian Open-2022 25-летний Медведев может выиграть почти половину от своего прошлогоднего заработка.

В его карьере пока только одна победа на турнирах серии «Большого шлема». Выиграв US Open, Даниил заработал 2,5 миллиона долларов. Но мы помним, что на сумму призовых в США влияет налог в размере 30 процентов.

Помимо солидных призовых, в случае победы Медведев может стать лидером рейтинга ATP — впервые в карьере. Помимо него, в истории мужского российского тенниса только два спортсмена были первыми ракетками мира — Евгений Кафельников (в 1999 году, на протяжении шести недель) и Марат Сафин (в 2000 и 2001 годах, в сумме на шесть недель).

Такими темпами у Даниила есть все шансы не просто повторить прошлогодний успех (по сумме призовых), но и значительно улучшить свой результат. А это уже достаточно внушительные суммы. Говоря о своем отношении к деньгам, теннисист рассказывал в интервью Tinkoff Private Talks, что большая часть денег уходит на командные расходы.

Пока Медведев не так много тратил на благотворительность: к примеру, в 2020 году он участвовал в благотворительном аукционе, вырученные средства с которого пошли на борьбу с голодом в Пакистане. Он выставил ракетку, которой он играл в финале US Open-2019. Теперь же возможностей будет еще больше. Особенно в случае победы над Надалем.