Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:00

Медведев нарвался на штраф на Australian Open-2022. Он сильно потеряет в призовых?

Медведев и Надаль заработают на Australian Open-2022 почти 5 миллионов долларов на двоих
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Спойлер: не очень, хотя терять кровные неприятно даже теннисным миллионерам.

В воскресенье, 30 января, Даниил Медведев сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии против легендарного испанца Рафаэля Надаля. Пробившись в финал «Большого шлема», россиянин достаточно пополнит свой баланс — его призовые за этот турнир уже точно превысят 1,5 миллиона долларов. Но итоговая сумма все равно окажется меньше.

По итогам полуфинального матча с греком Стефаносом Циципасом Медведев был оштрафован. Все из-за того, что в конце второго сета россиянин накричал на судью, потому что был недоволен, что греку не дают предупреждение за коучинг. Проиграв партию, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать — маленькая кошка».

Российские болельщики поддержали теннисиста и даже пообещали скинуться на штрафы в случае победы Даниила в финале. Но сильно ли обеднеет россиянин? И сколько всего он может заработать?

Даниил Медведев в&nbsp;матче со&nbsp;Стефаносом Циципасом. «Думаю, Джокович посмотрит мой матч с Надалем». Медведев сорвался на судью, разобрался с Циципасом и ворвался в финал Australian Open

Призовые на Australian Open-2022

Призовой фонд Australian Open в 2022 году составляет 54 миллиона долларов США. За выход в финал участник получит 1,584 миллиона, победитель турнира — 3,168 миллиона.

Так что, хоть Медведев и получил штраф в 12 тысяч долларов (8 тысяч за неспортивное поведение и 4 тысячи за «непристойность»), его призовые от этого не сильно пострадают.

Призовые в этом году немного отличаются от прошлогодних. Победитель получит примерно на 400 миллионов долларов больше, чем в 2021 году, а вот заработок финалиста остался на прежнем уровне. Обе цифры сильно отличаются от призовых 2020 года — примерно на миллион меньше у победителя и проигравшего. Пандемия делает свое черное дело.

Призовые на Australian Open за последние три года. Фото "СЭ"
Призовые на Australian Open за последние три года.
Фото «СЭ»
Рафаэль Надаль. Фото Reuters
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Заработки Надаля за карьеру

2021: $ 1 500 000
2022: $ 87,370
За карьеру: $ 125,050,235

Рафаэль не участвовал в официальных соревнованиях с августа 2021 года. Ему пришлось досрочно завершить сезон в августе минувшего года из-за травмы стопы. В декабре он перенес коронавирус и вернулся на корт только в начале 2022 года.

Победа на турнире ATP в Мельбурне в начале января стала для него первой с мая 2021 года. Тогда испанец победил на турнире в Риме. Поэтому его призовые за прошлый сезон получились совсем скромными. Чего нельзя сказать о заработке за всю карьеру.

Сборная России по&nbsp;теннису выиграла Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса принес Медведеву и Ко больше двух миллионов. А сколько они получили за весь сезон?

36-летний Надаль 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема», также он — двукратный олимпийский чемпион (в 2008 году в одиночном разряде, в 2016-м — в парном) и пятикратный обладатель Кубка Дэвиса. Рафаэль — один из восьми теннисистов, побеждавших на всех турнирах «Большого шлема» хотя бы один раз.

Сумма его теннисных заработков уже перевалила за 125 миллионов долларов — с этой цифрой он занимает третье место в истории тенниса по сумме выигранных призовых. И в случае победы на Australian Open может подобраться ближе к Роджеру Федереру, который заработал за карьеру 130,594, 339 долларов.

Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев.
Фото AFP

Заработки Медведева за карьеру

2021: $ 7,466,284
2022: $ 489,000
За карьеру: $ 22,126,356

Даниил пока не может похвастаться такими внушительными цифрами по сумме призовых за карьеру. Зато он вошел в топ-2 по призовым за 2021 год, уступив по этому показателю только Новаку Джоковичу. И победой на Australian Open-2022 25-летний Медведев может выиграть почти половину от своего прошлогоднего заработка.

В его карьере пока только одна победа на турнирах серии «Большого шлема». Выиграв US Open, Даниил заработал 2,5 миллиона долларов. Но мы помним, что на сумму призовых в США влияет налог в размере 30 процентов.

Даниил Медведев. Медведев может стать первой ракеткой мира 21 февраля. Осталось выиграть у Надаля

Помимо солидных призовых, в случае победы Медведев может стать лидером рейтинга ATP — впервые в карьере. Помимо него, в истории мужского российского тенниса только два спортсмена были первыми ракетками мира — Евгений Кафельников (в 1999 году, на протяжении шести недель) и Марат Сафин (в 2000 и 2001 годах, в сумме на шесть недель).

Такими темпами у Даниила есть все шансы не просто повторить прошлогодний успех (по сумме призовых), но и значительно улучшить свой результат. А это уже достаточно внушительные суммы. Говоря о своем отношении к деньгам, теннисист рассказывал в интервью Tinkoff Private Talks, что большая часть денег уходит на командные расходы.

Пока Медведев не так много тратил на благотворительность: к примеру, в 2020 году он участвовал в благотворительном аукционе, вырученные средства с которого пошли на борьбу с голодом в Пакистане. Он выставил ракетку, которой он играл в финале US Open-2019. Теперь же возможностей будет еще больше. Особенно в случае победы над Надалем.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
6
3
Читайте также
Девочка с косичкой: как Анна Курникова выглядела в детстве
Материалы сюжета: Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал Australian Open 2022, новости, анонс и обзор главного матча турнира
Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал Australian Open. Онлайн-трансляция
Надаль — Медведев: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Australian Open
Давид Феррер: «Если Надаль выиграет Australian Open, то споры о величайшем игроке в истории можно заканчивать»
Дмитриева: «Медведев имеет достаточно опыта, чтобы преодолеть психологический барьер»
Тарпищев: «Медведеву потребуется месяц для полного восстановления после Australian Open»
Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с гифкой кота и песней «Дикая кошка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев может стать первой ракеткой мира 21 февраля. Осталось выиграть у Надаля
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости