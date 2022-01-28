Медведев может стать первой ракеткой мира 21 февраля. Осталось выиграть у Надаля

Двухлетнее безраздельное господство Новака Джоковича в мужском теннисе может прерваться благодаря Даниилу.

Выход в финал Открытого чемпионата Австралии после победы над Стефаносом Циципасом открыл перед россиянином Даниилом Медведевым дорогу к званию первой ракетки мира. Дело за малым — выиграть в титульном поединке у легендарного Рафаэля Надаля, закрыв тому дорогу к рекордному 21-му трофею на «мейджоре». Если наш теннисный герой в воскресенье станет чемпионом Australian Open, его восхождение на трон ATP окажется лишь вопросом времени. Через три недели, 21 февраля, Новак Джокович будет смещен с первой строчки впервые за два года. К тому моменту серб будет находиться у власти 107 недель подряд и рекордные 360 недель в сумме.

Время будет играть на Медведева

Более детальный расклад таков. 31 января, после окончания Открытого чемпионата Австралии, вторая ракетка мира при условии победы в Мельбурне получит 2000 очков, и его суммарный рейтинг составит 10925 балла. Но, поскольку в прошлом сезоне Australian Open из-за ковида состоялся на три недели позже обычного, Джокович по итогам 52 последних недель сохранит первую строчку — у него останется 11015 баллов (преимущество серба перед Медведевым составит 90 очков). Если кто забыл, Новак не участвовал в первом «мейджоре» сезона из-за карантинно-визовых проблем и потерял свой прошлогодний австралийский титул в суде, а не на корте.

Следующий рейтинг ATP-тур опубликует 7 февраля. В нем Даниил лишится 500 очков за победу в командном ATP Cup, а Джокович потеряет за тот же турнир всего 140 очков, так что разрыв только увеличится — 10875:10435 (440 баллов в пользу серба). Новак объявил, что вернется в тур лишь на турнире в Дубае, который завершится 26 февраля. Так что до этого времени никаких очковых прибавлений у него не ожидается. Поэтому 21 февраля у Джоковича отминусуются 2000 очков за прошлогодний Открытый чемпионат Австралии, а у Медведева — всего 1200 очков за финал Мельбурна-2021. В итоге счет 9235:8875 — 360 очков в пользу россиянина, и он впервые в карьере — первая ракетка мира.

Третий из россиян

Напоминаю, что это все при условии, что Даниил выиграет у Надаля в воскресном финале Открытого чемпионата Австралии. Если проиграет, то 21 февраля счет будет 8875:8435 — 440 баллов в пользу Новака, который в этом случае продолжит свое доминирование. Но, возможно, ненадолго. Если Джокович не защитит в Дубае свои 500 очков за победу, рокировка лидеров мужского тенниса может произойти в марте или апреле. Медведев в прошлом году играл весной не слишком успешно (на его счету только победа в Марселе). И если Даниил хоть немного прибавит, а Новак не начнет рвать и метать направо и налево (или нарвется еще на один скандал с вакцинацией), то быть весной россиянину первой ракеткой даже в случае неудачи в финале Мельбурна с Надалем.

До сих пор в истории нашего мужского тенниса из России были только две первых ракетки мира — Евгений Кафельников в 1999-м на протяжении шести недель возглавлял рейтинг ATP. И Марат Сафин в 2000 и 2001 годах дважды становился лучшим игроком тура — тоже в сумме на шесть недель. В женском рейтинге представительниц нашей страны на первой строчке было больше, и лидировали они менее мимолетно, но навряд ли имеет смысл проводить параллели между Медведевым и Марией Шараповой. Первый номер рейтинга, помимо престижа и хороших спонсорских контрактов, дает возможность иметь лучший «посев» на всех турнирах, включая «Большой шлем». На небольших соревнованиях это часто означает возможность начинать выступления сразу со второго круга, экономя силы и время.

Помимо всего прочего, в случае победы над Надалем в воскресенье Медведев станет первым в истории россиянином, выигравшим два «мейджора» подряд. С Рафой Даниил за последние три года бился четырежды. Трижды уступил, в том числе в эпической дуэли в финале US Open 2019 года. А один раз выиграл — в полуфинале итогового чемпионата в Лондоне в победном для Даниила 2020-м. Впрочем, сейчас все это уже не будет иметь значения. Медведев здорово набрался опыта, а испанец вернулся после длительного перерыва из-за травмы. Для Надаля сам факт выхода в финал «Большого шлема» сейчас — уже великое достижение. Хотя близость рекорда всех времен, возможно, заставит его мобилизовать в воскресенье все силы.