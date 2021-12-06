Кубок Дэвиса принес Медведеву и Ко больше двух миллионов. А сколько они получили за весь сезон?

В 2021 году лучший российский теннисист заработал больше Дзюбы и Зобнина.

Сборная России в воскресенье, 5 декабря, триумфально победила сборную Хорватии в финале Кубка Дэвиса-2021 по теннису. Как победители этого турнира россияне все вместе заработали около 2,38 миллиона долларов. Мужская и женская сборные России в этом году выиграли все командные турниры в теннисе. А сколько заработали российские теннисисты в этом сезоне? Разберем в материале «СЭ».

Как зарабатывают в теннисе

Победители или призеры теннисных соревнований получают выплаты из призового фонда каждого отдельного турнира. Эти суммы обычно распределяются среди всех участников турнира в зависимости от занятого места и количества сыгранных матчей. Как именно это происходит, прописано в регламенте каждого отдельного соревнования. Чаще всего призовые в теннисе начисляются по схеме увеличения гонорара с каждым пройденным кругом. Размер фонда зависит от статуса турнира. Особое место занимают турниры «Большого шлема» и итоговые чемпионаты ATP и WTA.

Помимо этого, существуют и бонусы, которые организаторы могут выплатить топовому теннисисту за участие в соревнованиях. Это касается в первую очередь небольших турниров. Но эти цифры чаще всего являются коммерческой тайной. Также на итоговую сумму призовых сильно влияют налоги. Их размер, опять же, зависит от турнира: на «Ролан Гаррос» налог составляет 15%, на Уимблдоне — 20%, а на US Open — 30%.

И еще один фактор, оказывающий влияние на размер призовых, — это штрафы. Если теннисист по ходу турнира допустил какие-либо нарушения и был наказан — придется заплатить. Среди расходов у спортсменов есть и такой пункт, как содержание команды: тренер, психолог, физиотерапевт, а именно питание, проживание в отеле и авиабилеты. Организаторы и федерация эти деньги обычно не компенсируют, как это происходит во многих других видах спорта.

Так, Даниил Медведев в 2019 году как финалист US Open заработал 1,9 миллиона долларов. Но с учетом штрафов и всех вышеназванных факторов россиянин по факту получил около миллиона.

Призовые россиян: 2021 год и всего за карьеру

Даниил Медведев

2021-й: $ 7,466,284

За карьеру: $ 21,611,856

В 2021 году Даниил Медведев выиграл первый в карьере турнир серии «Большого шлема» — US Open — и трижды побеждал на турнирах ATP (в Марселе, Мальорке и Торонто), а также дошел до финала ATP Final. В составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса и ATP Cup.

Также Медведев закончил сезон лидером по количеству выигранных матчей. С учетом Кубка Дэвиса их получилось 68.

Андрей Рублев

2021-й: $ 3,131,467

За карьеру: $ 9,997,504

Пятая ракетка мира провела самый успешный для себя сезон. Рублев довел личный рекорд по числу побед за год до 57 матчей. В 2021-м Андрей взял титул в Роттердаме, дважды играл в финалах «мастерсов» (Монте-Карло и Цинциннати) и дебютировал в топ-5. В составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса, командный ATP Cup, а также золото Игр в Токио в миксте. На Олимпиаде призовых, как известно, нет, но Андрей получил 4 миллиона рублей от правительства РФ и машину Фонда поддержки олимпийцев России (эти доходы мы не учитывали в общей сумме).

Аслан Карацев

2021-й: $ 1,614,633

За карьеру: $ 2,322,671

Карацев в 2021 году дебютировал в топ-20 рейтинга ATP и завершил год на 18-й строчке. Аслан, пробившись через квалификацию на Открытый чемпионат Австралии, стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года) теннисистом, который добрался до полуфинала на дебютном турнире. Также в 2021 году он завоевал первые титулы ATP в одиночном и парном разрядах, а также дошел до финала «Ролан Гаррос» в миксте с Еленой Весниной. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в смешанном разряде с Еленой Весниной и получил от правительства РФ 2,5 миллиона рублей и подарочную иномарку от Фонда поддержки олимпийцев России.

Карен Хачанов

2021-й: $ 1,259,020

За карьеру: $ 10,240,629

Главным достижением сезона для Хачанова стало выступление на Олимпийских играх в Токио. В одиночном разряде он дошел до финала, будучи «посеянным» только 12-м, но уступил Александру Звереву (3:6, 1:6) и таким образом стал серебряным призером Игр-2020. Последний раз россиянин играл в финале олимпийского турнира в мужском одиночном разряде в 2000 году, когда чемпионом в Сиднее стал Евгений Кафельников. Участие Хачанова в финальной стадии Кубка Дэвиса было символическим — он выиграл против шведов парный поединок, не влиявший на исход полуфинала. Но формально свой вклад в триумф сборной России Карен внес.

Евгений Донской

2021-й: $ 214,763

За карьеру: $ 3,275,833

Откатился за год на 50 позиций в рейтинге ATP и сейчас занимает 172-ю строчку в мире. Главное достижение за год — прошел в основную сетку US Open, где проиграл в первом круге. Но и это неплохие деньги для теннисиста из второй сотни. На АТР Cup и Кубке Дэвиса Донской выполнял «дядьки» при наших молодых звездах. На АТР Cup дважды сыграл в паре и, несмотря на два поражения, внес вклад в общий успех.

Призовые в 2021-м: лидеры сезона

2021 ATP season leaders pic.twitter.com/55S6fYU6OL — Oleg S. (@AnnaK_4ever) November 22, 2021

В мировой топ-5 по сумме призовых в 2021 году вошли сразу два россиянина:

1. Новак Джокович — $ 9,069,225

2. Даниил Медведев — $ 7,466,284

3. Александр Зверев — $ 6,361,173

4. Стефанос Циципас — $ 3,503,608

5. Андрей Рублев — $ 3,131,467

Аслан Карацев занимает только 15-ю строчку рейтинга по призовым за сезон, но он сумел отличиться. Он заработал больше всех в дуэтах ($ 259 тысяч) и всего в 2021-м заработал на 418% больше, чем за прошлые годы. А Карен Хачанов, который в рейтинге только 23-й, преодолел важную для себя отметку — в 10 миллионов долларов за карьеру.

В топ-10 призовых за всю карьеру россиян пока нет:

1. Новак Джокович — $ 154 756 726

2. Роджер Федерер — $ 130 594 339

3. Рафаэль Надаль — $ 124 961 595

4. Энди Маррей — $ 62 314 306

5. Пит Сампрас — $ 43 280 489

Несколько фактов о призовых за карьеру:

— Роджер Федерер стал первым теннисистом, заработавшим 10 миллионов долларов за сезон.

— Швед Бьорн Борг в 1979 году стал первым теннисистом, у которого годовой доход превысил 1 миллион.

— Самым молодым игроком, заработавшим первый миллион долларов, стала в 1998 году 16-летняя швейцарка Мартина Хингис.

Здесь наши пока не сумели глобально отличиться.

Футболисты vs теннисисты

Для сравнения и понимания — заработки теннисистов скромнее, чем у футболистов. Но при этом один только Даниил Медведев получил за год больше, чем Артем Дзюба и Роман Зобнин вместе взятые. Но Медведев у нас в стране — один.

Лидеры сборной России по футболу (даже те, которые сейчас не выступают в национальной команде), по данным СМИ, получают более 3 миллионов евро в год в своих клубах. Артем Дзюба — 3,6, Роман Зобнин — 3,5, Александр Головин (в «Монако») — 3.

Вспоминая документы, опубликованные Telegram-каналом BlackMirror, и сравнивая цифры топовых футболистов «Спартака», получаем такие цифры: Георгий Джикия — 2,0 миллиона евро, Самюэль Жиго — 2,27 миллиона, Александр Соболев — 1,15 миллиона. Полный список — здесь.

Сравним зарплаты лидеров российских футболистов с лидерами российского тенниса и их примерный доход за 2021 год:

1. Даниил Медведев — 6 614 359 евро

2. Артем Дзюба — 3 600 000 евро

3. Роман Зобнин — 3 500 000 евро

4. Андрей Рублев — 2 774 157 евро

5. Александр Головин — 3 000 000 евро

6. Самюэль Жиго — 2 270 000 евро

7. Георгий Джикия — 2 000 000 евро

8. Аслан Карацев — 1 430 399 евро

9. Карен Хачанов — 1 115 362 евро

10. Александр Соболев — 1 150 000 евро

11. Евгений Донской — 190 258 евро

В итоге Медведев — безусловный лидер, Дзюба и Зобнин, провалившие чемпионат Европы, получили за 2021 год больше олимпийского чемпиона Рублева. А зарплаты лидеров в составе «Спартака» — выше, чем у серебряных призеров Олимпийских игр Карацева и Хачанова.