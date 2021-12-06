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Кубок Дэвиса принес Медведеву и Ко больше двух миллионов. А сколько они получили за весь сезон?

Анастасия Рацкевич
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Сегодня, 10:15
Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. Фото Getty Images Даниил Медведев. Фото Reuters Андрей Рублев. Фото Reuters Аслан Карацев. Фото Getty Images Карен Хачанов. Фото Getty Images
Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. Фото Getty Images
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В 2021 году лучший российский теннисист заработал больше Дзюбы и Зобнина.

Сборная России в воскресенье, 5 декабря, триумфально победила сборную Хорватии в финале Кубка Дэвиса-2021 по теннису. Как победители этого турнира россияне все вместе заработали около 2,38 миллиона долларов. Мужская и женская сборные России в этом году выиграли все командные турниры в теннисе. А сколько заработали российские теннисисты в этом сезоне? Разберем в материале «СЭ».

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Как зарабатывают в теннисе

Победители или призеры теннисных соревнований получают выплаты из призового фонда каждого отдельного турнира. Эти суммы обычно распределяются среди всех участников турнира в зависимости от занятого места и количества сыгранных матчей. Как именно это происходит, прописано в регламенте каждого отдельного соревнования. Чаще всего призовые в теннисе начисляются по схеме увеличения гонорара с каждым пройденным кругом. Размер фонда зависит от статуса турнира. Особое место занимают турниры «Большого шлема» и итоговые чемпионаты ATP и WTA.

Помимо этого, существуют и бонусы, которые организаторы могут выплатить топовому теннисисту за участие в соревнованиях. Это касается в первую очередь небольших турниров. Но эти цифры чаще всего являются коммерческой тайной. Также на итоговую сумму призовых сильно влияют налоги. Их размер, опять же, зависит от турнира: на «Ролан Гаррос» налог составляет 15%, на Уимблдоне — 20%, а на US Open — 30%.

И еще один фактор, оказывающий влияние на размер призовых, — это штрафы. Если теннисист по ходу турнира допустил какие-либо нарушения и был наказан — придется заплатить. Среди расходов у спортсменов есть и такой пункт, как содержание команды: тренер, психолог, физиотерапевт, а именно питание, проживание в отеле и авиабилеты. Организаторы и федерация эти деньги обычно не компенсируют, как это происходит во многих других видах спорта.

Так, Даниил Медведев в 2019 году как финалист US Open заработал 1,9 миллиона долларов. Но с учетом штрафов и всех вышеназванных факторов россиянин по факту получил около миллиона.

Призовые россиян: 2021 год и всего за карьеру

Даниил Медведев
2021-й: $ 7,466,284
За карьеру: $ 21,611,856

В 2021 году Даниил Медведев выиграл первый в карьере турнир серии «Большого шлема» — US Open — и трижды побеждал на турнирах ATP (в Марселе, Мальорке и Торонто), а также дошел до финала ATP Final. В составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса и ATP Cup.

Также Медведев закончил сезон лидером по количеству выигранных матчей. С учетом Кубка Дэвиса их получилось 68.

Андрей Рублев
2021-й: $ 3,131,467
За карьеру: $ 9,997,504

Пятая ракетка мира провела самый успешный для себя сезон. Рублев довел личный рекорд по числу побед за год до 57 матчей. В 2021-м Андрей взял титул в Роттердаме, дважды играл в финалах «мастерсов» (Монте-Карло и Цинциннати) и дебютировал в топ-5. В составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса, командный ATP Cup, а также золото Игр в Токио в миксте. На Олимпиаде призовых, как известно, нет, но Андрей получил 4 миллиона рублей от правительства РФ и машину Фонда поддержки олимпийцев России (эти доходы мы не учитывали в общей сумме).

Аслан Карацев
2021-й: $ 1,614,633
За карьеру: $ 2,322,671

Карацев в 2021 году дебютировал в топ-20 рейтинга ATP и завершил год на 18-й строчке. Аслан, пробившись через квалификацию на Открытый чемпионат Австралии, стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года) теннисистом, который добрался до полуфинала на дебютном турнире. Также в 2021 году он завоевал первые титулы ATP в одиночном и парном разрядах, а также дошел до финала «Ролан Гаррос» в миксте с Еленой Весниной. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в смешанном разряде с Еленой Весниной и получил от правительства РФ 2,5 миллиона рублей и подарочную иномарку от Фонда поддержки олимпийцев России.

Карен Хачанов
2021-й: $ 1,259,020
За карьеру: $ 10,240,629

Главным достижением сезона для Хачанова стало выступление на Олимпийских играх в Токио. В одиночном разряде он дошел до финала, будучи «посеянным» только 12-м, но уступил Александру Звереву (3:6, 1:6) и таким образом стал серебряным призером Игр-2020. Последний раз россиянин играл в финале олимпийского турнира в мужском одиночном разряде в 2000 году, когда чемпионом в Сиднее стал Евгений Кафельников. Участие Хачанова в финальной стадии Кубка Дэвиса было символическим — он выиграл против шведов парный поединок, не влиявший на исход полуфинала. Но формально свой вклад в триумф сборной России Карен внес.

Евгений Донской
2021-й: $ 214,763
За карьеру: $ 3,275,833

Откатился за год на 50 позиций в рейтинге ATP и сейчас занимает 172-ю строчку в мире. Главное достижение за год — прошел в основную сетку US Open, где проиграл в первом круге. Но и это неплохие деньги для теннисиста из второй сотни. На АТР Cup и Кубке Дэвиса Донской выполнял «дядьки» при наших молодых звездах. На АТР Cup дважды сыграл в паре и, несмотря на два поражения, внес вклад в общий успех.

Призовые в 2021-м: лидеры сезона

В мировой топ-5 по сумме призовых в 2021 году вошли сразу два россиянина:

1. Новак Джокович — $ 9,069,225

2. Даниил Медведев — $ 7,466,284

3. Александр Зверев — $ 6,361,173

4. Стефанос Циципас — $ 3,503,608

5. Андрей Рублев — $ 3,131,467

Аслан Карацев занимает только 15-ю строчку рейтинга по призовым за сезон, но он сумел отличиться. Он заработал больше всех в дуэтах ($ 259 тысяч) и всего в 2021-м заработал на 418% больше, чем за прошлые годы. А Карен Хачанов, который в рейтинге только 23-й, преодолел важную для себя отметку — в 10 миллионов долларов за карьеру.

В топ-10 призовых за всю карьеру россиян пока нет:

1. Новак Джокович — $ 154 756 726

2. Роджер Федерер — $ 130 594 339

3. Рафаэль Надаль — $ 124 961 595

4. Энди Маррей — $ 62 314 306

5. Пит Сампрас — $ 43 280 489

Несколько фактов о призовых за карьеру:

— Роджер Федерер стал первым теннисистом, заработавшим 10 миллионов долларов за сезон.

— Швед Бьорн Борг в 1979 году стал первым теннисистом, у которого годовой доход превысил 1 миллион.

— Самым молодым игроком, заработавшим первый миллион долларов, стала в 1998 году 16-летняя швейцарка Мартина Хингис.

Здесь наши пока не сумели глобально отличиться.

Артем Дзюба, Владлена Бобровникова, Алина Загитова, Мария Ласицкене (слева направо). Зарплаты футболистов vs доходы российских чемпионов — 10 к 1. Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой

Футболисты vs теннисисты

Для сравнения и понимания — заработки теннисистов скромнее, чем у футболистов. Но при этом один только Даниил Медведев получил за год больше, чем Артем Дзюба и Роман Зобнин вместе взятые. Но Медведев у нас в стране — один.

Лидеры сборной России по футболу (даже те, которые сейчас не выступают в национальной команде), по данным СМИ, получают более 3 миллионов евро в год в своих клубах. Артем Дзюба — 3,6, Роман Зобнин — 3,5, Александр Головин (в «Монако») — 3.

Вспоминая документы, опубликованные Telegram-каналом BlackMirror, и сравнивая цифры топовых футболистов «Спартака», получаем такие цифры: Георгий Джикия — 2,0 миллиона евро, Самюэль Жиго — 2,27 миллиона, Александр Соболев — 1,15 миллиона. Полный список — здесь.

Сравним зарплаты лидеров российских футболистов с лидерами российского тенниса и их примерный доход за 2021 год:

1. Даниил Медведев — 6 614 359 евро

2. Артем Дзюба — 3 600 000 евро

3. Роман Зобнин — 3 500 000 евро

4. Андрей Рублев — 2 774 157 евро

5. Александр Головин — 3 000 000 евро

6. Самюэль Жиго — 2 270 000 евро

7. Георгий Джикия — 2 000 000 евро

8. Аслан Карацев — 1 430 399 евро

9. Карен Хачанов — 1 115 362 евро

10. Александр Соболев — 1 150 000 евро

11. Евгений Донской — 190 258 евро

В итоге Медведев — безусловный лидер, Дзюба и Зобнин, провалившие чемпионат Европы, получили за 2021 год больше олимпийского чемпиона Рублева. А зарплаты лидеров в составе «Спартака» — выше, чем у серебряных призеров Олимпийских игр Карацева и Хачанова.

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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники