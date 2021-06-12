Обожает вышивание и превосходно играет в парном разряде. Кого надо обыграть Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»

Барбора Крейчикова может повторить великое достижение француженки Мэри Пирс.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема» — еще 10 лет назад спортсменка участвовала в первом четвертьфинале на «Ролан Гаррос». Для русскоговорящей аудитории и вообще фанатов тенниса Настя достаточно известна — она победила на трех юниорских турнирах «Большого шлема» и раньше была первой ракеткой мира в соответствующем разряде. А вот о ее сопернице по финалу Барборе Крейчиковой известно меньше.

Это, конечно, правда только для широкой публики — фанаты точно знают эту теннисистку как победительницу Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона в 2018 году в парном разряде. В юниорах была примерно та же картина — три титула турниров «Большого шлема» в парах. А теперь вот такой новый успех — финал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

Шанс на двойной титул

Выход Барборы в финал «Ролан Гаррос» — это большое достижение для чешки. Хотя бы потому, что на пути к этому ей пришлось обыграть пятую «сеяную» Элину Свитолину и в упорной борьбе вырвать путевку в финал у 18-й ракетки мира Марии Саккари. Матч получился очень упорным и эмоциональным. При счете 3:5 в третьей партии чешка отыграла матчбол виннерсом с бэкхенда. Затем сравняла счет и в итоге одержала победу (9:7).

Ее полуфинальный матч с греческой теннисисткой продолжался больше трех часов. На следующий день Барбора еще и играла в паре с Катериной Синяковой — и тоже вышла в финал. Теперь у нее будет возможность взять титул сразу в двух разрядах — женщинам в последний раз на «Ролан Гаррос» такое удавалось в 2000 году, когда двойной успех праздновала Мэри Пирс.

Сложный путь к успехам в одиночном разряде

Еще в прошлом году Крейчикова не попадала и в топ-100 в рейтинге WTA. После победы в третьем круге прошлогоднего «Ролан Гаррос» она сказала:

— Я играю так долго и так долго пытаюсь попасть в топ-100. Каждый раз я подбираюсь достаточно близко, но мне все равно чего-то не хватает. На этот раз пришлось остановиться и взять паузу. Кажется, я была 116-й или что-то вроде того. Потом я подумала: «Окей, сейчас надо уже наконец прорваться». Я немного нервничала, потому что реально хотела этого. Приехав на этот турнир, я попробовала изменить свои мысли насчет всего этого.

— Может быть, у меня никогда не получится. Может быть, я просто парный игрок? Ну и что с того? — говорила чешка.

Сейчас уже все по-другому. После выхода в финал она гарантировала себе попадание в топ-25. До этого успехи были преимущественно только в парах — кроме женского парного разряда у Крейчиковой есть три титула Открытого чемпионата Австралии в миксте.

Кто конкретно выиграет в финале, загадывать трудно. И Павлюченкова, и Крейчикова впервые добрались до последней стадии турнира «Большого шлема». Небольшим преимуществом может быть то, что полуфинал Насти был в два раза короче, чем у Барборы, да и в парах она не играла. В любом случае, будет интересно — победительница точно будет новая.

— Павлюченкова — очень сильная соперница, которая обладает большим опытом, — рассказала Крейчикова пресс-службе WTA. — Ей удалось дойти до финала, значит, она находится в отличной форме и готова бороться до конца. Думаю, что финал будет интересным. Постараюсь получить удовольствие от игры в решающем поединке, ведь я точно не думала, что смогу пройти так далеко.

Случайные занятия теннисом в детстве

Барбора Крейчикова занимается теннисом с трех лет — сначала она вместе с мамой просто сопровождала старшего брата и бегала вокруг сетки, стараясь отбивать мячи с помощью маленькой доски. Потом чешка некоторое время играла в школе, и только после этого у нее появился первый тренер. Барбора отмечает невероятную поддержку своей матери, которая каждый вечер приходила смотреть, как играет ее дочь.

О жизни Крейчиковой вне корта можно узнать из ее Instagram — у Барборы двое милых племянников, а она сама обожает животных, путешествия и вышивание. А еще чешка большой фанат мороженого, несмотря на то что является профессиональной теннисисткой.