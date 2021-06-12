«Джокович оказался психологически устойчивее Надаля». Король грунта покидает Париж

В финале серб сыграет со Стефаносом Циципасом, который пять сетов мучился с Сашей Зверевым.

Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины. Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Джокович берет реванш за прошлогодний финал

«В восторге от того, свидетелями чего мы стали за последние 4 часа. Новак Джокович и Рафаэль Надаль — чемпионы навсегда!» — написала в Twitter экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. С мнением Марии согласились миллионы болельщиков тенниса по всему миру. Два великих игрока выдали суперматч, который навсегда войдет в историю.

Надаль повел 5:0 в первом сете, и многим показалось, что мы можем увидеть повторение прошлогоднего финала «Ролан Гаррос». Тогда Рафа уверенно выиграл у серба в трех сетах (6:0, 6:2, 7:5) и взял свой 13-й титул! Но Новак собрался, сделал брейк, не позволил испанцу легко выиграть партию. Во втором сете серб переломил ход игры, а затем выиграл тяжелейшую третью партию. В четвертой король грунта уже не смог навязать должное сопротивление первой ракетке мира. При счете 2:0 у него просто кончился бензин. Матч продолжался четыре часа и 13 минут. Джокович сделал шесть эйсов при трех двойных ошибках и восьми реализованных брейк-пойнтах из 22. У Надаля — шесть эйсов, восемь двойных и шесть успешных брейк-пойнтов из 16.

Для Надаля это всего третье поражение (при 105 победах) за всю историю выступлений на «Ролан Гаррос». В 2009 году испанец уступил шведу Робину Содерлингу. В 2015 году его также обыграл Джокович.

Радует, что такой великий матч прошел со зрителями до самого конца. Первоначально они должны были покинуть стадион к 23:00, когда в Париже начинается коронавирусный комендантский час. Но организаторы пошли навстречу болельщикам.

Новак Джокович. Фото FFT

«Мы оба хотели, чтобы публика оставалась, — сказал серб в эфире канала Eurosport 1. — У нас была невероятная поддержка. Ради таких матчей мы и продолжаем играть в теннис. Мы уже не молодые, мы ветераны тура. Атмосфера на таких матчах вдохновляет нас. Наверное, это самый великий матч, который я провел в Париже. Противостояние с Рафой всегда требует невероятного тенниса. Чтобы обыгрывать Рафу на этом корте, нужно показывать идеальный теннис. Сложно подобрать слова, чтобы описать свои эмоции. Играть здесь с Рафой на центральном корте очень сложно. Это особенный момент. Давление? Его нет. По крайней мере, это то, что ты говоришь себе. Но давление — это тоже привилегия. Такие матчи помогают тебе проявить характер».

Надаль философски отнесся к своему поражению. Настоящий чемпион.

«Мне грустно, что я проиграл на самом важном для себя турнире года, — цитируют Рафу Eurosport 1. — Но ведь это всего лишь поражение на корте, а завтра я буду дома с семьей. Это нормально. Я не могу выигрывать здесь вечно. В теннисе ты должен принимать и победы, и поражения. Я знаю, что не выиграю «Ролан Гаррос» 15, 16 раз. Это вовсе не катастрофа. Тут нечему радоваться, но и не время устраивать драму. Нужна золотая середина. Я не из тех, кто упивается в празднованиях, когда выигрывает. Но в то же время я никогда не посыпаю голову пеплом, когда проигрываю».

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Le nombre de matchs entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, dont dix-sept fois en Grand Chelem. C'est l'affiche la plus disput?e de l'?re Open chez les hommes.#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

«Джокович был лучше в двух ключевых моментах»

О решающих моментах этого матча мы поговорили с заслуженным тренером России, многолетним наставником Михаила Южного Борисом Собкиным.

— Согласны, что это один из величайших матчей в истории «Ролан Гаррос»? За счет чего Джоковичу удалось переломить ход игры?

— Честно, я давно не видел такого накала борьбы. Временами качество тенниса было выдающимся, временами очень средним. Конечно, первого было больше. Драматургия у матча была сумасшедшая. Новак нашел тактически правильный подход против Рафы на грунте, но самое главное, что серб был устойчив. Он вчистую проиграл первый сет, но при этом вчистую выиграл четвертый. В такой битве, когда великий игрок просто проваливает один сет, это нормально. Идет такое колоссальное напряжение, что выдержать его не способен никто. Но в решающие моменты Джокович был лучше. Были две сумасшедшие партии — вторая и третья. Выделю два ключевых момента: сетбол Надаля в третьей партии на приеме при счете 6:5 и последующий за этим геймом тай-брейк.

Когда смотришь такую битву со стороны, то получаешь огромное удовольствие. Но когда я представил себя в команде Надаля или Джоковича, то мороз побежал по коже. Сколько нервной энергии потратили Вайда, Мойя, Ройг! Тот же Иванишевич, который сидел около экрана. Этим ребятам я точно не завидую.

— Надаль допустил 55 невынужденных ошибок, 43 из которых пришлись на последние три сета. Это же много для короля грунта?

— Когда в матче такое колоссальное напряжение, то это норма. Ты выдаешь в каких-то моментах в импульсах сумасшедшую энергию, концентрацию, невероятные удары. А потом неминуемо идет расслабление. Невозможно держать сумасшедший уровень концентрации четыре часа.

— Хватит ли времени Новаку, чтобы восстановиться к матчу со Стефаносом Циципасом?

— Физически, безусловно, да. Ребята великолепно подготовлены на этом «Ролан Гаррос». А вот психологически — это вопрос. Психологическая усталость восполняется гораздо медленнее, чем физическая. С другой стороны, у Циципаса тоже был тяжелейший матч со Зверевым. Он легко выиграл два сета, потом два начисто проиграл. А в решающей партии все начиналось с 0:40 на подаче грека. Чтобы отыгрываться с такого счета, требуется много энергии. Так что я не считаю, что у Стефаноса есть преимущество над Джоковичем. Он тоже психологически устал. Так что финальная игра может развиваться по разным сценариям. От полного провала одного до битвы в пяти сетах. Прогнозировать что-то очень сложно.