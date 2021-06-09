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Павлюченкова обеспечила России первый полуфинал за шесть лет

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 11:30
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP Россиянки, игравшие в полуфиналах турниров «Большого шлема» в последние 10 сезонов. Фото «СЭ» Четвертьфиналы Анастасии Павлюченковой на турнирах «Большого шлема». Фото «СЭ» Все российские полуфиналистки турниров «Большого шлема». Фото «СЭ»
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Теги:
Успехи наших женщин на турнирах «Большого шлема».
Анастасия Павлюченкова.Павлюченкова — герой «Ролан Гаррос». Две волевые победы подряд и первый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере

Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в трех сетах победила представляющую Казахстан Елену Рыбакину и стала первой за пять лет российской теннисисткой, пробившейся в полуфинал турнира «Большого шлема».

Российские женщины не были в четверке сильнейших на «мэйджорах» с 2016 года, когда Елена Веснина взяла всего два гейма у Серены Уильямс на Уимблдоне.

За последние десять сезонов россиянки сыграли в 11 полуфиналах: в восьми — Мария Шарапова, в двух — Екатерина Макарова, в одном — Елена Веснина.

Россиянки, игравшие в полуфиналах турниров «Большого шлема» в последние 10 сезонов. Фото "СЭ"
Россиянки, игравшие в полуфиналах турниров «Большого шлема» в последние 10 сезонов. Фото «СЭ»

Павлюченкова пробилась в полуфинал только с седьмой попытки. Впервые она отобралась в восьмерку лучших десять лет назад — на «Ролан Гаррос-2011».

Затем россиянка выходила в четвертьфинал Мельбурна (трижды) и Лондона (дважды), но всякий раз уступала там, взяв суммарно два сета — один у Франчески Скьявоне и один у Даниэллы Коллинз. Четвертьфиналы Анастасии Павлюченковой на турнирах «Большого шлема»

Четвертьфиналы Анастасии Павлюченковой на турнирах «Большого шлема». Фото "СЭ"
Четвертьфиналы Анастасии Павлюченковой на турнирах «Большого шлема». Фото «СЭ»

Анастасия оказалась 13-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «мэйджора». Рекорд удерживает Мария Шарапова, которая в полуфиналах одержала десять побед при десяти поражениях.

Больше одного попадания в топ-4 есть в активе Елены Дементьевой, Светланы Кузнецовой, Динары Сафиной, Веры Звонаревой, Надежды Петровой и Екатерины Макаровой.

Все российские полуфиналистки турниров «Большого шлема». Фото "СЭ"
Все российские полуфиналистки турниров «Большого шлема». Фото «СЭ»

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