Павлюченкова обеспечила России первый полуфинал за шесть лет

Успехи наших женщин на турнирах «Большого шлема».

Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в трех сетах победила представляющую Казахстан Елену Рыбакину и стала первой за пять лет российской теннисисткой, пробившейся в полуфинал турнира «Большого шлема».

Российские женщины не были в четверке сильнейших на «мэйджорах» с 2016 года, когда Елена Веснина взяла всего два гейма у Серены Уильямс на Уимблдоне.

За последние десять сезонов россиянки сыграли в 11 полуфиналах: в восьми — Мария Шарапова, в двух — Екатерина Макарова, в одном — Елена Веснина.

Россиянки, игравшие в полуфиналах турниров «Большого шлема» в последние 10 сезонов. Фото «СЭ»

Павлюченкова пробилась в полуфинал только с седьмой попытки. Впервые она отобралась в восьмерку лучших десять лет назад — на «Ролан Гаррос-2011».

Затем россиянка выходила в четвертьфинал Мельбурна (трижды) и Лондона (дважды), но всякий раз уступала там, взяв суммарно два сета — один у Франчески Скьявоне и один у Даниэллы Коллинз. Четвертьфиналы Анастасии Павлюченковой на турнирах «Большого шлема»

Четвертьфиналы Анастасии Павлюченковой на турнирах «Большого шлема». Фото «СЭ»

Анастасия оказалась 13-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «мэйджора». Рекорд удерживает Мария Шарапова, которая в полуфиналах одержала десять побед при десяти поражениях.

Больше одного попадания в топ-4 есть в активе Елены Дементьевой, Светланы Кузнецовой, Динары Сафиной, Веры Звонаревой, Надежды Петровой и Екатерины Макаровой.