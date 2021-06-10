Браво, Анастасия! Павлюченкова вышла в финал турнира «Большого шлема» с 52-й попытки
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины. Одиночный разряд
Полуфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:3
В полуфинале «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова обыграла Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Благодаря этому успеху россиянка вернется в топ-20 рейтинга WTA. За крупнейший титул в карьере она сыграет с Барборой Крейчиковой или Марией Саккари.
Турнир сенсаций
«Ролан Гаррос"—2021 в женском одиночном разряде — исторический. Из восьми четвертьфиналисток шесть впервые дошли до этой стадии на турнирах «Большого шлема» — такого количества дебютанток не было никогда в истории профессионального тенниса. И только одна участница 1/4 финала входила в топ-10 (Ига Швентек) — такого не было в Париже в XXI веке. Вся четверка полуфиналисток состояла из дебютанток. Это второй случай в истории Открытой эры. Первый раз такое произошло на Australian Open-1978. Сравнения не очень корректны, учитывая, что тогда до Мельбурна не доехали все топы, а победу праздновала 80-я ракетка мира Кристин О'Нил.
В Париже были все лидеры тура, кроме Симоны Халеп. Эшли Барти и Наоми Осака снялась во втором круге (по разным причинам), София Кенин и Серена Уильямс проиграли в четвертом круге, Элина Свитолина — в третьем, Каролина Плишкова — во втором, Бьянка Андрееску — в первом.
Андрееску выбила из борьбы 85-я ракетка мира Тамара Зиданшек. Это был тяжелый матч, который длился почти 3,5 часа и закончился победой словенки 9:7 в решающей партии. После этого Тамара получила довольно легкую сетку, пройдя Мэдиссон Бренгл, Катерину Синякову и Сорану Кырстя. Да, румынка обыграла на «Ролан Гаррос» Йоханну Конту и Дарью Касаткину, но в матче с Зиданшек провалила второй сет (1:6). В четвертьфинале Тамаре противостояла 185-я ракета мира Паула Бадоса Хиберт. Матч получился очень конкурентным, но в концовке третьей партии вновь хладнокровнее оказалась словенка (8:6). Она стала первой представительницей своей страны в полуфинале ТБШ.
Российские женщины не были в четверке сильнейших на «мэйджорах» с 2016 года, когда Елена Веснина взяла всего два гейма у Серены Уильямс на Уимблдоне. Павлюченкова же пробилась в полуфинал только с седьмой попытки. Впервые она отобралась в восьмерку лучших десять лет назад — на «Ролан Гаррос"—2011. Всего же это ее 52-й «мэйджор» в карьере.
Опасное начало
Тренер Зиданшек Марьян Чук отметил, что его подопечная не будет нервничать в игре с Павлюченковой. «Она хочет быть психотерапевтом, психологом, — заявил Чук. — Мы ей сказали: «Послушай, ты интересуешься этой темой, но сейчас ты можешь быть психотерапевтом для всей Словении. Если ты выйдешь на корт, покажешь силу и покажешь, что пришла бороться, люди за тобой последуют. Так что ты психотерапевт для двух миллионов словенцев. Ты способна выйти в финал».
Тамара действительно вышла на корт максимально заряженной, а ее тренер с самого начала матча вел себя крайне эмоционально. Кричал, акцентированно жестикулировал, заводил публику. В первом же гейме Зиданшек взяла подачу Павлюченковой, правда, не смогла долго удержать свое преимущество. Настя отыграла брейк (2:2), а затем за счет активных розыгрышей смогла развить свой успех (5:3). Однако Зиданшек сразу же сделала обратный брейк и вернулась в игру (5:4). Тамара мощно играла с форхенда и заставляла соперницу ошибаться.
Было видно, что Настя нервничает. Для нее на кону стояло очень многое. Важнейший гейм партии сыгран на следующей подаче Павлюченковой. Россиянка отыграла целых три брейк-пойнта и все-таки сумела взять гейм, который продолжался 9 минут. После этого Зиданшек вновь дрогнул, проигрывая 15:40 на своей подаче, она завершила партию двойной ошибкой.
Во втором сете уже Павлюченкова сделала быстрый брейк и повела (2:0). Когда камера взяла словенку крупным планом, то показалось, что она сильно разочарована, а матч вот-вот закончится уверенной победой 29-летней россиянки. Но надо отдать должное Зиданшек. Она сумела собраться и дать бой гораздо более титулованной сопернице. Тут же вернула брейк, а затем была близка к тому, чтобы сравнять счет на своей подаче в восьмом гейме. Но Павлюченкова сделала шестой брейк (5:3), а потом и уверенно завершила матч в свою пользу.
«Очень довольна сегодняшней игрой. Анастасия активно отыграла, не дала усомниться в своем статусе фаворита этого матча. Такую игру мы ожидали увидеть от нее», — сказала «СЭ» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе.
В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).
«Что ждет в финале? Я уже говорила, что Настя готова брать титул. Не знаю, с кем она сыграет, многое будет зависеть от соперницы. Саккари для нее менее предпочтительна. Я думаю, что Настя способна переиграть любую из соперниц, если будет играть так же, как и до этого. Она сейчас в очень хорошей форме и может взять титул с такой сеткой», — добавила Чакветадзе.
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