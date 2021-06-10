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Браво, Анастасия! Павлюченкова вышла в финал турнира «Большого шлема» с 52-й попытки

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 18:35
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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На «Ролан Гаррос» российская теннисистка смогла остановить восхождение словенки Тамары Зиданшек.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины. Одиночный разряд
Полуфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:3

В полуфинале «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова обыграла Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Благодаря этому успеху россиянка вернется в топ-20 рейтинга WTA. За крупнейший титул в карьере она сыграет с Барборой Крейчиковой или Марией Саккари.

Анастасия Павлюченкова.Павлюченкова обеспечила России первый полуфинал за шесть лет

Турнир сенсаций

«Ролан Гаррос"—2021 в женском одиночном разряде — исторический. Из восьми четвертьфиналисток шесть впервые дошли до этой стадии на турнирах «Большого шлема» — такого количества дебютанток не было никогда в истории профессионального тенниса. И только одна участница 1/4 финала входила в топ-10 (Ига Швентек) — такого не было в Париже в XXI веке. Вся четверка полуфиналисток состояла из дебютанток. Это второй случай в истории Открытой эры. Первый раз такое произошло на Australian Open-1978. Сравнения не очень корректны, учитывая, что тогда до Мельбурна не доехали все топы, а победу праздновала 80-я ракетка мира Кристин О'Нил.

В Париже были все лидеры тура, кроме Симоны Халеп. Эшли Барти и Наоми Осака снялась во втором круге (по разным причинам), София Кенин и Серена Уильямс проиграли в четвертом круге, Элина Свитолина — в третьем, Каролина Плишкова — во втором, Бьянка Андрееску — в первом.

Андрееску выбила из борьбы 85-я ракетка мира Тамара Зиданшек. Это был тяжелый матч, который длился почти 3,5 часа и закончился победой словенки 9:7 в решающей партии. После этого Тамара получила довольно легкую сетку, пройдя Мэдиссон Бренгл, Катерину Синякову и Сорану Кырстя. Да, румынка обыграла на «Ролан Гаррос» Йоханну Конту и Дарью Касаткину, но в матче с Зиданшек провалила второй сет (1:6). В четвертьфинале Тамаре противостояла 185-я ракета мира Паула Бадоса Хиберт. Матч получился очень конкурентным, но в концовке третьей партии вновь хладнокровнее оказалась словенка (8:6). Она стала первой представительницей своей страны в полуфинале ТБШ.

Российские женщины не были в четверке сильнейших на «мэйджорах» с 2016 года, когда Елена Веснина взяла всего два гейма у Серены Уильямс на Уимблдоне. Павлюченкова же пробилась в полуфинал только с седьмой попытки. Впервые она отобралась в восьмерку лучших десять лет назад — на «Ролан Гаррос"—2011. Всего же это ее 52-й «мэйджор» в карьере.

Анастасия Павлюченкова.Павлюченкова — герой «Ролан Гаррос». Две волевые победы подряд и первый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере

Опасное начало

Тренер Зиданшек Марьян Чук отметил, что его подопечная не будет нервничать в игре с Павлюченковой. «Она хочет быть психотерапевтом, психологом, — заявил Чук. — Мы ей сказали: «Послушай, ты интересуешься этой темой, но сейчас ты можешь быть психотерапевтом для всей Словении. Если ты выйдешь на корт, покажешь силу и покажешь, что пришла бороться, люди за тобой последуют. Так что ты психотерапевт для двух миллионов словенцев. Ты способна выйти в финал».

Тамара действительно вышла на корт максимально заряженной, а ее тренер с самого начала матча вел себя крайне эмоционально. Кричал, акцентированно жестикулировал, заводил публику. В первом же гейме Зиданшек взяла подачу Павлюченковой, правда, не смогла долго удержать свое преимущество. Настя отыграла брейк (2:2), а затем за счет активных розыгрышей смогла развить свой успех (5:3). Однако Зиданшек сразу же сделала обратный брейк и вернулась в игру (5:4). Тамара мощно играла с форхенда и заставляла соперницу ошибаться.

Было видно, что Настя нервничает. Для нее на кону стояло очень многое. Важнейший гейм партии сыгран на следующей подаче Павлюченковой. Россиянка отыграла целых три брейк-пойнта и все-таки сумела взять гейм, который продолжался 9 минут. После этого Зиданшек вновь дрогнул, проигрывая 15:40 на своей подаче, она завершила партию двойной ошибкой.

Во втором сете уже Павлюченкова сделала быстрый брейк и повела (2:0). Когда камера взяла словенку крупным планом, то показалось, что она сильно разочарована, а матч вот-вот закончится уверенной победой 29-летней россиянки. Но надо отдать должное Зиданшек. Она сумела собраться и дать бой гораздо более титулованной сопернице. Тут же вернула брейк, а затем была близка к тому, чтобы сравнять счет на своей подаче в восьмом гейме. Но Павлюченкова сделала шестой брейк (5:3), а потом и уверенно завершила матч в свою пользу.

«Очень довольна сегодняшней игрой. Анастасия активно отыграла, не дала усомниться в своем статусе фаворита этого матча. Такую игру мы ожидали увидеть от нее», — сказала «СЭ» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе.

В финале соперницей Павлюченковой станет победитель в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

«Что ждет в финале? Я уже говорила, что Настя готова брать титул. Не знаю, с кем она сыграет, многое будет зависеть от соперницы. Саккари для нее менее предпочтительна. Я думаю, что Настя способна переиграть любую из соперниц, если будет играть так же, как и до этого. Она сейчас в очень хорошей форме и может взять титул с такой сеткой», — добавила Чакветадзе.

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