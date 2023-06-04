Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Итальянцу Сонего не хватило сил на битву с россиянином.

«Ролан Гаррос»-2023. Четвертый круг

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 11) — Лоренцо Сонего (Италия) — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3

Карен Хачанов остался единственным российским теннисистом в мужской сетке «Ролан Гаррос». В матче четвертого круга ему предстояло встретиться с итальянцем Лоренцо Сонего, который на предыдущей стадии достаточно неожиданно обыграл друга Карена Андрея Рублева. Причем Рублев вел в той встрече по сетам 2:0, а во второй партии вообще повесил итальянцу баранку. Но камбэк Сонего стоил ему много сил, которых, похоже, не хватило на игру с Хачановым. Хотя все начиналось для Лоренцо хорошо.

Потолок Сонего

Между собой теннисисты до этого матча встречались трижды. Первую игру на US Open-2018 выиграл Карен, а в 2019-м они обменялись победами на грунтовых «мастерсах»: Хачанов победил в Риме, Сонего — в Монте-Карло.

«Шансы одинаковые, — объяснял «СЭ» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко перед новой встречей. — Карен хорошо играет. Он в отличной форме, как и его соперник. Все, кто доходит до четвертого круга такого турнира, не могут быть ни в какой иной форме. Они оба заряжены на победу. Все решит игра».

Есть ощущение, что ключевым в матче стал самый первый гейм. Итальянец явно был настроен максимально серьезно, сразу же зацепился за подачу соперника и оформил двойной брейк-пойнт, который Карен отыграл. Но Сонего продолжил давление и с шестого раза все-таки открыл счет по геймам в свою пользу.

Лоренцо Сонего. Фото Reuters

До этого Лоренцо никогда не доходил на турнирах «Большого шлема» дальше четвертого круга. Сделав брейк в начале матча с Хачановым, он воодушевился и почувствовал, что может наконец-то пробить потолок и впервые в карьере добраться до четвертьфинала. На этом кураже он понесся вперед, играя мощно, вариативно и жестко. Карен в стартовый отрезок вообще ничего не мог сделать с соперником, все чаще разводя руки в стороны после розыгрышей и что-то выговаривая себе под нос. В первом сете россиянин сумел только один раз взять гейм на своей подаче, ни разу не приблизившись к брейк-пойнтам на приеме.

Сонего цеплялся за все, что летело, боясь упустить преимущество. Это стоило ему много физических сил, что скажется в концовке. Понятно было, что весь матч в таком темпе и с таким куражом итальянец не выдержит. Во втором сете Хачанов стал цеплять больше мячей на приеме. Третий и четвертый геймы партии были упорные и долгие, оба длились больше 10 минут. Сначала с брейк-пойнтов спасался Сонего, затем Карен. Но после двух тяжелейших геймов у итальянца появился спад в игре, а россиянин оказался психологически устойчивее. Взяв гейм на приеме, Карен удержал подачу и сравнял счет по партиям.

В концовке третьего сета теннисисты обменялись брейками и дошли до счета 6:6. На старте тай-брейка итальянец организовал вроде бы комфортные 4:0 — два раза помогла хорошая подача, дважды безупречные укороченные, которыми он терзал Рублева в предыдущем матче. Но физически Лоренцо начал подседать, и в его игре стало появляться все больше ошибок. В итоге Хачанов первым добрался до сетбола, а решающим стала двойная на подаче итальянца.

В четвертом сете победитель уже был очевиден. У Сонего пропала концентрация и все больше мячей срывались с его ракетки. Уставший Лоренцо пытался избежать затяжных розыгрышей, прерывая перестрелку любимыми укороченными. Однако этого явно не достаточно, чтобы выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». К тому же у итальянца на фоне усталости возникли проблемы с правым бедром. Он вызывал на корт физиотерапевта, но сильно свежее после медицинской паузы Сонего не стал. Хачанов додавил соперника.

Карен во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 2019-м на пути к полуфиналу его остановил австриец Доминик Тим.

Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

Особенный Париж Павлюченковой

Параллельно с матчем Хачанова на другом корте свою путевку в четвертьфинал добывала Анастасия Павлюченкова. В соперницах у нее была Элисе Мертенс из Бельгии.

Прошлый сезон россиянка завершила в мае из-за травмы. На корты Павлюченкова вернулась в январе 2023-го, но с тех по еще ни разу не играла на одном турнире больше трех матчей. Поэтому, конечно, фаворитом игры она не была. Однако «Ролан Гаррос» — это один из любимых турниров Анастасии.

«Конечно, Павлюченковой сейчас непросто. Она возвращается после тяжелой травмы. Долго не играла, — говорила «СЭ» Елена Веснина. — Начало сезона она провалила и пыталась найти свою игру и наконец-таки видно, что она начала играть в свой теннис. Плюс у нее в Париже приятные воспоминания. Она была в финале здесь. Поэтому Париж — особенный для нее город».

Как и Хачанов, Анастасия уже в начале матча позволила сопернице сделать брейк. Вроде бы сразу его отыграла, но потом снова не справилась на подаче. Это помогло Мертенс повести в счете по сетам. Однако Павлюченкова только в рамках нынешнего «Ролан Гаррос» приучила зрителей к своим камбэкам. Она отдавала первую партию и Людмиле Самсоновой во втором круге, и Анастасии Потаповой — в третьем.

А в матче с бельгийкой россиянка перевернула игру наиболее эффектно. Второй сет. Счет по геймам 3:1 в пользу Мертенс. Павлюченкова горит на своей подаче 0:40. Один неточный удар, и Элисе поведет со счетом 4:1 с двумя брейками. Практически безнадежная ситуация. Но в нужный момент заработала подача, Анастасия прошла по грани, отыграв за гейм 7 брейк-пойнтов.

Когда ты упускаешь столько брейк-пойнтов, это психологически давит. Элисе с этим давлением не справилась. Россиянка полностью перехватила инициативу, дожав соперницу до тай-брейка, где была сильнее за явным преимуществом.

Элисе Мертенс. Фото Reuters

Бельгийка не могла обуздать напор Павлюченковой. Нужно было что-то менять, но ничего не работало. В третьем сете при счете 3:0 в пользу россиянки Мертенс пожаловалась на поясницу. Медицинская пауза выглядела больше тактической необходимостью, а не физической. После работы физиотерапевта Элисе смогла отквитать один гейм, но не забрать у россиянки победные нити игры.

Таким образом, 333-я ракетка мира Павлюченкова стала лишь третьей теннисисткой, не входящей в топ-250 рейтинга WTA, которой удалось выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в Открытую эру. Ранее подобный подвиг совершали Мартина Хингис на АО-2006 и Кайи Канепи на US Open-2017.