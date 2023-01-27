Русские девушки произвели фурор в Австралии. В юниорском финале — сразу две «нейтральные теннисистки»

Впервые с 2016 года юниорский турнир «Большого шлема» выиграет россиянка.

Впервые в истории титул на Открытом чемпионате Австралии разыграют представители нашей страны. В финал одиночного разряда у девушек одновременно вышли подруги по юниорской сборной России Мирра Андреева и Алина Корнеева. Правда, формально они, как и все россияне, выступают в Мельбурне под нейтральным флагом. Но это не умаляет значения исторического события — впервые (с учетом всех разрядов) финал на австралийском «Большом шлеме» оказался полностью российским. 15-летние девочки уже герои, независимо от того, чем закончится их титульный поединок.

Новый рубеж

В пятницу ранним утром по московскому времени Мирра в полуфинале разгромила британку Рау Акуа Стойбер со счетом 6:3, 6:2, а Алина одержала волевую победу над японкой Саяки Ишии — 2:6, 6:4, 6:2. Наши девушки не брали титулов на юниорских «шлемах» с 2016 года, когда на Уимблдоне победила Анастасия Потапова. После этого в одиночном разряде были только финалы. В Австралии россиянки не побеждали в финале со дня триумфа Елизаветы Куличковой в 2014-м году.

Разумеется, на других турнирах «Большого шлема» русские финалы раньше были. Например, на юниорском Уимблдоне в 2015-м титул разыгрывали Софья Жук и Анна Блинкова. И на взрослом уровне все помнят финал в женском разряде на «Ролан Гаррос» — 2009 между Динарой Сафиной и Светланой Кузнецовой, и два финала «мейджора» в 2004-м в Париже и Нью-Йорке... Но с Австралией раньше как-то не складывалось. Теперь эта тема закрыта, и что приятно — в нынешней не самой простой ситуации.

Мирра Андреева и Алина Корнеева достаточно давно на виду у теннисных специалистов. За различные сборные России они выступают с 2018 года, то есть с 11-летнего возраста. Самым крупным их успехом на командном уровне стала победа на Кубке мира в 2021 году. В целом нет никаких сомнений, что обе юниорки — это будущее нашего тенниса. Разумеется, если через два-три года сумеют преодолеть все сложности перехода во взрослый разряд. Этот рубеж, увы, стал непреодолимым для многих талантливых игроков.

Мирра Андреева. Фото Соцсети

Импульс для карьеры

Андреева чуть известнее своей подруги. Еще в прошлом году она привлекла к себе внимание, став первой в истории теннисисткой, завоевавшей три международных титула в возрасте 15 лет. У Мирры есть сестра Эрика, которая на три года старше и тоже подает надежды в теннисе. В июне 2021 года она дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос», а затем в составе сборной страны выиграла командный Кубок Европы. Но Мирра уже превзошла достижения Эрики. Сестры Андреевы родом из Красноярска, но в последнее время живут и тренируются в Москве.

Алина Корнеева также представляет Москву. Она выступает на турнирах ITF с 2020 года, и в ее активе тоже есть личные юниорские победы, хотя и на соревнованиях ниже уровнем, чем у Мирры. В Австралии Алина выбила из сетки Терезу Валентову из Чехии, которой тоже прочат очень большое будущее. Наши восходящие звезды пытаются вместе играть в паре. И даже выиграли перед нынешним Australian Open небольшой турнир J300 в Траралгоне. Но в Мельбурне россиянки остановились в парном полуфинале.

В любом случае делать какие-то выводы по поводу карьерных перспектив обеих девушек пока рано. В истории бывали случаи, когда спортсменки в 15 лет выходили на топ-уровень даже в женских соревнованиях, но затем не выдерживали нагрузок и психотического давления. Для того чтобы уберечь их здоровье, была придумана система сдерживания, не позволяющая игрокам до 18 лет полностью перебраться во взрослый теннис. Так что у Андреевой и Корнеевой еще есть время набраться опыта. Хотя финал Australian Open, безусловно, придаст большой импульс их карьерам.