Медведев ругался и ломал ракетки, Джокович сломал Даниила. Россиянин проиграл финал Australian Open

Даниил сильно прибавил, но еще не дорос до элиты — к сожалению, серб это наглядно показал

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:5, 6:2, 6:2

Если бы в теннисе был аналог чемпионата мира по футболу, то по афише это был бы его финал. По крайней мере финал чемпионата мира на харде. Лучшие игроки, невероятная плотность ударов и скорости, розыгрыши, когда оба бегают из угла в угол — сегодня было все. Настоящее сражение двух мужиков со злыми лицами, когда каждый из них вроде как выдает максимум — но его не хватает, чтобы сломать второго. Одного не хватило — борьбы по счету.

Джокович не был суперфаворитом

Финал Медведев — Джокович стал редким за последние годы событием, когда теннис в нашей стране снова стал претендовать на роль объединителя нации. Впервые за долгое время его согласился транслировать федеральный канал, лайвы вели не только спортивные сайты, прогноз дал даже Артем Дзюба.

Вообще прогнозов было много, и нельзя сказать, что Джокович казался очевидным фаворитом. Легендарный Род Лэйвер, на корте имени которого проходил матч, сказал, что «не удивится победе Медведева». Матс Виландер назвал Даниила главной угрозой для «большой тройки». Да и по личным встречам счет был 4:3 в пользу серба — а у русского парня 20-матчевая победная серия и 12-матчевая над игрокам топ-10. Но в пользу первого номера мира был важный фактор — обилие гравировок с его фамилией на Кубке.

Фамилия Джокович встречается на Кубке Australian Open чаще всех. pic.twitter.com/nkjG2xs0xr — Lublineс93 (@Lublinec931) February 21, 2021

Оба в полуфиналах обошлись тремя сетами, но сегодня все ждали длительного поединка. И Новак, и Даниил умеют играть розыгрыши с большим количеством ударов и в принципе терпеть. Ну а главное — что в Мельбурне был праздник. Заполняемость корта увеличили до 85%, но снова Даниилу пришлось играть против враждебных трибун — сербская диаспора в Австралии, конечно, внушительнее, чем русскоязычная. Были и народные песни, и традиционные головные уборы шайкачи, и крики под руку. Хотя нейтральная публика поддерживала россиянина, на новенького — но от давления сербов отделаться было сложно.

Медведев выдержал стартовый натиск

Джокович начал с эйса первым ударом — и это словно задало настроение дебюту. Новак сразу дал понять, что не собирается ввязываться в размен кроссами — и стрелял по линиям. В первых геймах его удары были точны, как лазерные лучи. Медведев сразу потерял гейм на своей подаче, сорвав несколько ударов. Затем «под ноль» проиграл очередной — и счет стал уже 0:3. Реализовывался худший сценарий стартового отрезка — Даниил ощутил реальное давление, в голове, руках. Когда лидер мирового теннис без единой эмоции попадает, как робот, во все углы и под заднюю, еще и с приема — невольно зажмешься.

В такой ситуации могли спасти только эйсы. Они переломили игру — Даня сначала взял за счет подачи первый свой гейм, а уже в следующем показал какую-то фантастическую способность цепляться зубами. Имея брейкпоинт, он выиграл один из самых красивых розыгрышей матча. Из угла вытащил смэш Джоковича, который в итоге прилетел в самую линию — и Новак дрогнул и попал в сетку.

В шаге от тай-брейка

Счет сравнялся — 3:3, и дальше все вроде бы шло к тай-брейку. Но это точно не было примитивно — мол, каждый брал свою подачу, и матч продолжался. Внутри каждого гейма была куча хитросплетений. Джокович, увидев, что соперник приспособился и возвращает мяч через сетку, начал чаще играть укороченные и выходить к сетке. Медведев тоже перестроил игру.

Так эта шахматная партия и продолжалась до счета 5:6, когда Медведев на своей подаче допустил несколько непростительных ошибок. Пару раз Джокович был отыгран — но Даня то попадал в трос, то в аут, и в итоге привез себе три сетбола. Отыграл два — но на последнем снова ошибся в спокойной ситуации (для такого напряженного матча — уж точно). Можно назвать это невезением, но это будет лукавством. Скорее тут история про собственные неточности.

Шансы были, но россиянин поплыл психологически

В качестве компенсации Джокович сразу отдал гейм на своей подаче во втором сете, но тут же вернул. Вообще преимущество своей подачи как будто исчезло — в каждом гейме были качели, которые могли качнуться в любую сторону. Но в сторону серба они качались чаще — в нужный момент он мог сделать пару эйсов (не зря брал в тренеры Горана Иванишевича!), а вот Даня нервничал и делал ошибки. Тут еще и включился фактор зрителей — один из розыгрышей из-за криков пришлось прерывать, и россиянин поплыл. Он начал ломать ракетки, материться, разговаривать — и явно растерял концентрацию. Даже взятый гейм на своей подаче за 54 секунды общего тренда не сломал — поражение 2:6 при равном уровне игры и абсолютно разном уровне психологической устойчивости.

Выпученные глаза Джоковича и сломанная ракетка Медведева. pic.twitter.com/j7Me4Corhm — Lublineс93 (@Lublinec931) February 21, 2021

Джокович сразу снова дал шанс в третьем сете, дав два брейкпоинта — но и их Медведев упустил. Кто-то — жена, фанаты или болбой — должен был крикнуть ему: «Перестань разговаривать!». Но кричали только «Мочи его!» А матч между тем, по сути, закончился. Медведев бил по аутам и в сетку, Джокович этим пользовался. Так беситься — допустимо для юношеских турниров, но вряд ли для Большого шлема. По крайней мере если тебя это отвлекает, а не мобилизует.

Даже когда в третьем сете Даниил, казалось, мог переломить ход матча и даже завести трибуны — Новак тут же остужал его своей первой подачей по линии.

Новак после важного выигранного мяча. pic.twitter.com/0GBKluIu5d — Lublineс93 (@Lublinec931) February 21, 2021

Когда-то сам Медведев так говорил про психологию:

— В каждом индивидуальном виде спорта крайне важна психология. На каждом турнире нужно выиграть пять матчей с пятью разными соперниками... Необходимо быть сильнее них, сломать каждого психологически. Это и правда тяжело, особенно в полуфинале и финале, где играют топ-теннисисты, которые пытаются сломать тебя.

Ни убавить, ни прибавить. Но сегодня всё сработало в обратную сторону. Часы у корта не успели показать даже два часа — 7:5, 6:2, 6:2.

Второй шанс Даниила на большой титул после US Open-2019 не реализовался. Видимо, рано ему еще равнять себя с первой тройкой. Прежде всего — с точки зрения психологии. Со специалистом Медведев работает — он сам об этом говорил. Возможно, стоит сделать эту работу более тщательной. Без нее, судя по всему, «Большого шлема» не видать.