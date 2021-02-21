Игорь Рабинер — о финале Открытого чемпионата Австралии, в котором Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу все три партии

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:5, 6:2, 6:2

В финале Открытого чемпионата Австралии все для Даниила Медведева получилось очень грустно. После полуфинала в комментарии на корте он пытался себя убедить, что Новаку Джоковичу больше терять, чем ему, но на деле оказалось ровно наоборот. Это был совсем не его день.

Серб, до того восемь раз игравший финалы в одном только Australian Open и все восемь выигрывавший, привык щелкать их как орешки. Для него это уже пусть не проходное, но обычное событие. Как и вообще финалы турниров «Большого шлема», которых он к этой Австралии навыигрывал 17 штук. Надо было просто смотреть весь матч на его безмятежное лицо, чтобы понимать, до какой степени он спокоен.

А вот Даня совладать с нервами не сумел. Не только Джокович его обыграл, но и они. Медведев и близко не показал того тенниса, который показывал в пятисетовом финале US Open-2019 против Надаля, в прошлогоднем лондонском итоговом турнире АТР, всю эту Австралию до финала.

Но в нем он уперся в скалу.

Начало вышло для Дани плохое: не успел выйти на корт, а уже 0:3 по геймам и 0:15 на своей подаче. Но тут он включился. 3:3, 4:4, 5:5. И это был единственный отрезок обоюдного космического тенниса.

Not so fast ???@DaniilMedwed finds a way to break back against Novak Djokovic and we're back on serve in the first set, 3-3.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/fQyBmxlULU — #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021

Оставалось довести дело до тай-брейка и там пытаться дожать Новака. Но при 6:5 Джокович вдруг щелк — и повел 40:0 на чужой. С тройным сетболом. Это и свойственно большим чемпионам — в решающие моменты становиться еще сильнее обычного себя.

Два сетбола Даня отыграл, но третий не смог. 0:1.

Тут же Даниил сделал брейк в первом гейме второго сета. Но на этом все закончилось. Он сразу отдал свою подачу, а через гейм — еще одну. При 1:3 и 15:40 Даня бросил ракетку. Это показало, что нужной концентрации, правильной психологической готовности к такому матчу у него нет.

Надо было на зубах вырывать первый сет, когда он смог уйти с 0:3. Тогда был его шанс. Но Медведев его упустил, потом не развил тему выигранного брейка на старте второго. А дальше хозяин Австралии взял все в свои руки. Как привык.

Первая подача у Даниила стала сбоить, появились двойные ошибки (дальше их станет только больше), а со второй он не выигрывал почти ничего. Во втором и третьем сете смотреть на Даню было просто жалко.

Последняя реальная возможность вернуться в игру была в первом гейме третьего сета, когда Медведев вел 40:15 на второй подаче Джоковича. Но он сорвал простой удар с середины корта, а дальше ему уже не дали шанса.

Что ж, пока наш удел — финалы и полуфиналы ТБШ. Но пока — не победы. Новому поколению звезд только предстоит дотянуться до Евгения Кафельникова, выигравшего Австралию в 1999-м, и Марата Сафина, повторившего это в 2005-м. Мы должны понимать и ценить, ЧТО они тогда сделали.

И Медведев, дошедший до второго финала мейджора в карьере, и Аслан Карацев, проделавший сенсационный путь из квалификации в полуфинал, и Андрей Рублев, второй топ-турнир подряд игравший в четвертьфинале, — молодцы.

Но и они, и Карен Хачанов должны понимать, что разница между чемпионом и финалистом огромна. Что финалист такого турнира — это, конечно, суперпочетно, но он лишь первый из проигравших.

Как же хочется, чтобы Даня Медведев, уже сегодня третья ракетка мира, смог преодолеть этот барьер, оказавшийся неподвластным, например, Николаю Давыденко. Или чтобы это сделал кто-то из его — и наших — соотечественников.

Пока, несмотря на почти неуязвимую игру Медведева до финала, оказалось рано. Но Даниил, которому сейчас 25, и остальные претенденты должны понимать: времени у них не бесконечно. Тот же Сафин выиграл свой первый мейджор, US Open, в 20 лет, Кафельников «Ролан Гаррос» — в 22. Так устроен теннисный мир, что к большим победам нужно привыкать смолоду. Первая победа Рафы Надаля в турнирах «Большого шлем» случилась в 19 лет, Джоковича — в 20, Роджера Федерера — в 21. А самому молодому из наших нынешних топов, Рублеву, — 23.

Взгляд во время церемонии награждения у Дани был почти затравленный. До тех пор, пока ему не дали слово, и Даня, собравшись, улыбнулся и опять покорил арену.

Но тоска во взгляде — это хорошо. Она говорит, что его не удовлетворяет факт выхода даже в такой финал и он не готов спокойно принимать поражения. Тем более такие, в одну калитку. Он хочет только побеждать.

Никогда нельзя наверняка знать, дождемся ли мы этого момента. Слишком многое должно сойтись.

Но будем верить. И получать удовольствие от того, что наш мужской теннис снова на самых подступах к вершине. Далеко не во всех видах спорта Россия может о себе это сказать.