Рублева подвела реализация. Россиянин вновь не взял четвертьфинальный барьер на «Большом шлеме»

Андрей не использовал свои шансы в матче с Янником Синнером на Australian Open.

Теннис. Australian Open 2024. Четвертьфинал

Мужчины

Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Андрей Рублев в Мельбурне в шестой раз из семи своих последних турниров «Большого шлема» (Уимблдон-2022, куда не допустили россиян, не в счет) добрался до четвертьфинала. Вот только и на Australian Open-2024 сделать шаг в полуфинал ему не удалось — Рублев уступил в трех партиях Яннику Синнеру, хотя не раз мог повернуть ход игры в свою пользу. Но в решающие моменты соперник действовал намного увереннее.

Психологический барьер

Понятно, что для Рублева четвертьфинальная стадия турнира «Большого шлема» уже успела стать серьезным психологическим барьером. До нынешнего Открытого чемпионата Австралии он девять раз доходил до четвертьфиналов самых престижных теннисных турниров и девять раз терпел поражения. Впервые это произошло в 2017-м на US Open, затем еще трижды — в Нью-Йорке, по два раза — в Мельбурне и на «Ролан Гаррос» и однажды — на Уимблдоне. Причем в прошлом сезоне россиянин поставил личный рекорд — добрался до четвертьфиналов сразу на трех турнирах «Большого шлема», только на «Ролан Гаррос» ограничился третьим кругом.

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Нынешний четвертьфинал стал для Андрея, можно сказать, юбилейным — десятым. И пусть на пути к нему Рублев испытал немало сложностей, в частности, только в пяти сетах пройдя бразильца Тьягу Сейбол Уайлда на старте и австралийца Алекса де Минаура в четвертом круге, эти сложнейшие матчи, может, и отняли силы, но должны были добавить уверенности. Как и то, что его победная серия с учетом титула в Гонконге достигла уже девяти игр. Да и Синнер при всем к нему уважении соперник для Андрея более удобный, чем серб Новак Джокович и соотечественник Даниил Медведев. Все же Янник в чем-то похож по своей игре на Андрея — мощно и резко бьет, но играет менее замысловато по сравнению с Новаком и Даниилом.

«Янник провел потрясающий сезон в прошлом году, выиграл у меня последний матч. В 2024-м также показывает прекрасные результаты. Кажется, меня ждут проблемы», — с улыбкой заметил Рублев. Хотя в каждой шутке есть только доля шутки. Действительно, Синнер в концовке сезона-2023 заметно добавил. Он стал физически выносливее, научился держать высочайший темп на протяжении сложных трехсетовых матчей. Он трижды прошлой осенью обыграл Медведева, дважды — Джоковича, а Рублева одолел в непростом полуфинале в Вене. По личным встречам он вел у Андрея 4:2. И к тому же не имел комплекса четвертьфиналов «Больших шлемов» — в прошлом году добрался до полуфинала Уимблдона. В общем, при всех шансах россиянина именно итальянец был фаворитом противостояния. И быстро начал оправдывать этот статус.

Ключевой тай-брейк

Хотя в самом дебюте казалось, что вперед вырвется Рублев — в четвертом гейме Андрей имел двойной брейк-пойнт, — но возможностями воспользоваться не сумел. После чего последовал серьезный срыв — гейм на своей подаче наш теннисист проиграл под ноль. После этого Синнер фактически не дал ему шансов на обратный брейк, уверенно доведя партию до победы. Двумя днями ранее Карен Хачанов во встрече с итальянцем проиграл в трех партиях во многом потому, что отвратительно реализовывал брейк-пойнты — только один из десяти.

И Рублев, увы, пошел по стопам Карена. Хотя и Синнер во втором сете шансы в геймах на подаче Андрея не использовал. В четвертом гейме у Андрея было 15:40, но он выдержал. В пятом гейме уже он не реализовал два брейк-пойнта. В шестом и восьмом геймах у Рублева было еще по одной возможности взять подачу соперника одним ударом. А при 4:4 два брейк-пойнта опять пришлось отыгрывать россиянину. Несмотря на такое обилие возможностей, все завершилось тай-брейком, который, похоже, и стал решающим в этом четвертьфинале.

Рублев начал 13-й гейм здорово, остро, как и играл в концовке матча с де Минауром, повел 5:1. И... внезапно сдулся. Надо, конечно, отдать должное оппоненту, но проиграть шесть розыгрышей подряд, а с ними и сет наверняка было очень и очень обидно. К чести Андрея, чисто внешне он не надломился, не начал психовать, как это, в частности, с ним случилось на Итоговом турнире ATP в Турине. Он даже имел еще два брейк-пойнта в третьем гейме третьего сета. Увы... И здесь его ждало разочарование — процент реализации остался нулевым (0 из 8).

А при 2:3, когда на подаче нашего игрока было 40:15, он проиграл четыре розыгрыша и еще один важнейший гейм. Может, сказывалась усталость после предыдущих встреч, но игра у россиянина шла волнами — хорошие периоды сменялись сбоями. Недолгими, однако против столь классного соперника, как Синнер, и это было недопустимо. Даже двойная от Янника, когда он подавал на матч, не изменила ситуацию — итальянец справился с нервами, поставил победную точку и вышел на Джоковича. А Рублев, увы, так и остался с нулем полуфиналов. Обидно, но, может, на «Ролан Гаррос» ему повезет больше и количество все же перейдет в качество.

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