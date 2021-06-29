Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Марию Боузкову из Чехии со счетом 7:5, 6:4.

За выход в третий круг Звонарева сыграет с Игой Свентек из Польши.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:4

Шелби Роджерс (США) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:1, 5:7, 6:3

Надя Подороска (Аргентина) — Энн Ли (США) — 6:4, 7:6 (7:1)

Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — 6:1, 6:3

Тереза Мартинцова (Чехия) — Элисон Риске (США, 28) — 6:2, 4:6, 6:1