Звонарева вышла во второй круг Уимблдона
15:06
Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Марию Боузкову из Чехии со счетом 7:5, 6:4.
За выход в третий круг Звонарева сыграет с Игой Свентек из Польши.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:4
Шелби Роджерс (США) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:1, 5:7, 6:3
Надя Подороска (Аргентина) — Энн Ли (США) — 6:4, 7:6 (7:1)
Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — 6:1, 6:3
Тереза Мартинцова (Чехия) — Элисон Риске (США, 28) — 6:2, 4:6, 6:1
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