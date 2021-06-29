Плишкова обыграла словенку Зиданшек в первом круге Уимблдона
14:21
Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла словенку Тамару Зиданшек в первом круге Уимблдона (7:5, 6:4).
В следующем круге Плишкова сыграет с хорваткой Донной Векич, которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:4
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