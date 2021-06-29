Самсонова победила Канепи в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв эстонку Кайю Канепи со счетом 6:4, 6:2.

За выход в третий круг Самсонова поборется с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Каролин Гарсия (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, WC) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:2

Мэдисон Бренгл (США) — Кристина Макхэйл (США) — 3:6, 7:5, 10:8

Чжу Линь (Китай) — Мона Бартель (Германия) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:3

Клер Лю (США, Q) — Мисаки Дои (Япония) — 2:6, 6:3, 9:7