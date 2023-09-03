Звонарева и Зигемунд победили во втором круге US Open в парном разряде
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в третий круг US Open в парном разряде. В трех сетах они переиграли бельгиек Грит Миннен и Янину Викмайер — 6:7 (3:7), 6:2, 6:0.
Матч длился 2 часа 11 минут.
Следующими соперницами немецко-российской пары будут американки Робин Монтгомери и Клерви Нгуну.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:0
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