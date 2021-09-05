Зверев высказался о предстоящем матче с Синнером в четвертом круге US Open
11:26
Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своем сопернике в четвертом круге US Open итальянце Яннике Синнере.
«Матч будет интересный. Янник — молодой теннисист, голодный до побед. Матч пойдет на высоком уровне.
Я знаю, что играю нормально, но другие игроки тоже очень хороши. Мне нужно удерживать форму, чтобы иметь шансы», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.
В третьем круге турнира немец встречался с Джеком Соком из США. Американец отказался от продолжения встречи при счете 3:6, 6:2, 6:3, 2:1.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/zverev-sock-us-open-2021-saturday
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