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Зверев высказался о предстоящем матче с Синнером в четвертом круге US Open

11:26
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своем сопернике в четвертом круге US Open итальянце Яннике Синнере.

«Матч будет интересный. Янник — молодой теннисист, голодный до побед. Матч пойдет на высоком уровне.

Я знаю, что играю нормально, но другие игроки тоже очень хороши. Мне нужно удерживать форму, чтобы иметь шансы», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

В третьем круге турнира немец встречался с Джеком Соком из США. Американец отказался от продолжения встречи при счете 3:6, 6:2, 6:3, 2:1.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/zverev-sock-us-open-2021-saturday

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Виктория Кравченко все материалы автора

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