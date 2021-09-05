Бруксби прокомментировал победу над Карацевым и поделился ожиданиями от игры с Джоковичем

Американский теннисист Дженсон Бруксби прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым (6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3) в третьем круге US Open.

«Я горжусь, что справился со всеми трудностями, как в голове, так и на корте. Это была битва. Я неплохо начал, провел хороший первый сет, а потом психологически просел во втором и третьем сете. После такого нелегко вернуться в игру, но я говорил себе, что нужно не выключаться, продолжать дышать, сохранять позитив и сосредоточиться.



Игра с Джоковичем? Это серьезное испытание, одно из самых сложных. Но я верю в себя, особенно с учетом того, что я показываю на этом турнире. У меня есть отличная команда, которая поможет восстановиться перед игрой с Джоковичем. Наверняка, матч пройдет на центральном корте, это здорово. Уверен, что будут полные трибуны. Будет интересно посмотреть, как я буду справляться с одним из самых больших испытаний в карьере, играя при самой большой толпе болельщиков из всех возможных», — приводит официальный сайт US Open слова Бруксби.

В четвертом круге турнира Бруксби встретится с Новаком Джоковичем. Встреча состоится завтра, 6 сентября, начало — в 18.00 (мск).