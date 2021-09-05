Опелка потроллил организаторов US Open после полученного штрафа в 10 тысяч долларов за сумку с логотипом

Американский теннисист Рейлли Опелка отреагировал на штраф US Open.

Теннисист должен заплатить 10?000 долларов за использование несогласованной сумки. Опелка вышел на корт с розовой сумкой с логотипом бельгийской художественной галереи.

«Вот это шутка. 10 тысяч долларов за розовую сумку? Да ладно», — сказал Опелка.

Теннисист рассказал, что главный судья говорил ему о том, что сумку необходимо отнести на согласование. Он сделал все возможное, чтобы к нему не было никаких претензий, однако он все равно был оштрафован.

«Я бы хотел, чтобы [сумма штрафа] была пожертвована благое дело. Если они собираются забрать у меня 10 тысяч, надеюсь, они хоть не корпорации достанутся», — сказал Опелка.

На следующий матч Опелка вышел в той же розовой сумкой, но вывернутой наизнанку. Маркером он на ней написал: «не одобрено».