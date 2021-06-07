Зверев обыграл Нишикори и вышел в четвертьфинал Roland Garros
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил японца Кеи Нишикори (6:4, 6:1, 6:1) в матче четвертого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 57 минут. В 1/4 финала соперником Зверева станет испанец Алехандро Давидович.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Кеи Нишикори (Япония) — 6:4, 6:1, 6:1
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