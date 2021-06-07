Рыбакина: «Я выходила на корт против Серены без ожиданий, у меня просто был определенный план»

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, поделилась впечатлениями от победы над Сереной Уильямс в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции (6:3, 7:5).

«Я очень довольна матчем. Конечно, я выходила на корт без ожиданий. У меня просто был определенный план, который мы обсудили с тренером. Я просто старалась ему следовать, и он сработал. В детстве, я, конечно, смотрела ее матчи по телевизору, столько «Больших шлемов». Трудно чего-то ожидать, потому что одно дело смотреть по телевизору, и совсем другое — выйти на корт и ощутить мощь и все такое. Я знала, что мне будет трудно принимать. Она мощно подает, но я была готова», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

В следующем круге Рыбакина встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее обыграла белоруску Викторию Азаренко (5:7, 6:3, 6:2).