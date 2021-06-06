Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев: «Убедился, что могу очень хорошо двигаться на грунте»

6 июня 2021, 23:58
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игре на грунте на Roland Garros. В четвертом раунде он победил чилийца Кристиана Гарина (6:2, 6:1, 7:5).

«Я проиграл в Мадриде, в Риме, в прошлом году в Гамбурге, на Roland Garros. У меня была длинная полоса почти без побед на грунте, это правда. Сказал перед началом недели, что очень хорошо себя чувствую и хочу показать отличный результат. Нужно мне доверять.

Понял, что в Париже мне нужно играть как на харде, потому что отскок низкий и быстрый. Не знаю, было ли так раньше, может, мне просто не везло с сеткой. Убедился, что могу очень хорошо двигаться на грунте. Для этого мне нужны хорошие удары. Если их нет, игроки, хорошо выступающие на грунте, начинают гонять тебя по всему корту.

С этими мячами и в этих условиях я могу выполнять удары, которые не позволят сопернику сразу же меня атаковать. Тогда могу взять игру под свой контроль и отлично двигаться на грунте», — приводит слова Медведева официальный сайт Roland Garros.

В 1/4 финала соперником россиянина станет грек Стефанос Циципас.

Дополнительная информация:

https://www.rolandgarros.com/en-us/article/medvedev-warns-write-me-off-at-your-peril-rg2021-r4

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
«Певцу нужно выступать на сцене, а бойцу — биться с бойцами». Федор Емельяненко — о брате и Джигане, бое в России, Хасбике и Абдурозике
На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд