Медведев: «Убедился, что могу очень хорошо двигаться на грунте»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игре на грунте на Roland Garros. В четвертом раунде он победил чилийца Кристиана Гарина (6:2, 6:1, 7:5).

«Я проиграл в Мадриде, в Риме, в прошлом году в Гамбурге, на Roland Garros. У меня была длинная полоса почти без побед на грунте, это правда. Сказал перед началом недели, что очень хорошо себя чувствую и хочу показать отличный результат. Нужно мне доверять.

Понял, что в Париже мне нужно играть как на харде, потому что отскок низкий и быстрый. Не знаю, было ли так раньше, может, мне просто не везло с сеткой. Убедился, что могу очень хорошо двигаться на грунте. Для этого мне нужны хорошие удары. Если их нет, игроки, хорошо выступающие на грунте, начинают гонять тебя по всему корту.

С этими мячами и в этих условиях я могу выполнять удары, которые не позволят сопернику сразу же меня атаковать. Тогда могу взять игру под свой контроль и отлично двигаться на грунте», — приводит слова Медведева официальный сайт Roland Garros.

В 1/4 финала соперником россиянина станет грек Стефанос Циципас.