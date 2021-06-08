Зверев обыграл Давидовича и вышел в полуфинал Roland Garros
20:46
Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Алехандро Давидовича (6:4, 6:1, 6:1) в 1/4 финала Roland Garros.
Игра продолжалась один час и 38 минут. Следующим соперником Зверева может стать россиянин Даниил Медведев. Для этого российскому спортсмену необходимо пройти грека Стефаноса Циципаса.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 6) — Алехандро Давидович (Испания) — 6:4, 6:1, 6:1
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю