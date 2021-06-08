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Зверев обыграл Давидовича и вышел в полуфинал Roland Garros

20:46
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Алехандро Давидовича (6:4, 6:1, 6:1) в 1/4 финала Roland Garros.

Игра продолжалась один час и 38 минут. Следующим соперником Зверева может стать россиянин Даниил Медведев. Для этого российскому спортсмену необходимо пройти грека Стефаноса Циципаса.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 6) — Алехандро Давидович (Испания) — 6:4, 6:1, 6:1

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