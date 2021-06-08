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Бадоса — о поражении в 1/4 финала Roland Garros: «Я весь матч была не в своей тарелке»

8 июня 2021, 19:44
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Испанка Паула Бадоса рассказала об эмоциях в четвертьфинале Roland Garros против Тамары Зиданшек (5:7, 6:4, 6:8). При равном счете 6:6 в решающем сете она упустила три брейк-пойнта.

«Я весь матч была не в своей тарелке, очень нервничала. Я не могла контролировать нервы весь матч. Но все равно я боролась до последнего, и у меня были шансы. Нужно отдать должное сопернице.

Я нервничала целые сутки. Сложно, когда ты впервые в четвертьфинале. Когда очень, очень чего-то хочешь, возможно, иногда это слишком тебя захлестывает, и я слишком сильно на себя давила", — цитируют Бадосу Wtatennis.com.

Бадосе 23 года, в рейтинге WTA она занимает 35-ю позицию. Выход в четвертьфинал Ролан Гаррос 2021 года — пока высшее достижение испанской теннисистки.

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/news/2167901/zidansek-bests-badosa-in-overtime-french-open-epic-to-reach-first-grand-slam-semifinal

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