Златан Ибрагимович отреагировал на победу Новака Джоковича на Уимблдоне

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу серба Новака Джоковича на Уимблдоне.

«Кто же еще?» — написал Ибрагимович в соцсетях, опубликовав фото Джоковича.

Из соцсетей Ибрагимовича.

В финале серб обыграл австралийца Ника Кирьоса — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Джокович выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема» и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (20 титулов), уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (22).