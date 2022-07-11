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Сегодня, 08:26

Златан Ибрагимович отреагировал на победу Новака Джоковича на Уимблдоне

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Из соцсетей Ибрагимовича.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу серба Новака Джоковича на Уимблдоне.

«Кто же еще?» — написал Ибрагимович в соцсетях, опубликовав фото Джоковича.

Из соцсетей Ибрагимовича.
Из соцсетей Ибрагимовича.

В финале серб обыграл австралийца Ника Кирьоса — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Джокович выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема» и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (20 титулов), уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (22).

Златан Ибрагимович
Теннис
Новак Джокович
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