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Сегодня, 22:49

Жабер обыграла Андрееску и встретится с Квитовой в четвертом круге Уимблдона

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер обыграла канадку Бьянку Андрееску в третьем круге Уимблдона — 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 54 минуты.

В четвертом круге шестая «сеянная» сыграет с двукратной победительницей Уимбодона — чешкой Петрой Квитовой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада) — 3:6, 6:3, 6:4

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Бьянка Андрееску
Онс Жабер
Петра Квитова
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