Жабер обыграла Андрееску и встретится с Квитовой в четвертом круге Уимблдона
Туниска Онс Жабер обыграла канадку Бьянку Андрееску в третьем круге Уимблдона — 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 54 минуты.
В четвертом круге шестая «сеянная» сыграет с двукратной победительницей Уимбодона — чешкой Петрой Квитовой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада) — 3:6, 6:3, 6:4
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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