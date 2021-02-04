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Допинг

Ястремская отреагировала на решение CAS об отклонении апелляции по делу об отстранении спортсменки

07:39
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская 3 февраля в Twitter прокомментировала решение CAS отклонить ее апелляцию по поводу отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил.

«Пришло время защитить себя по сути спора. Я докажу свою невиновность, когда Независимый трибунал ITF выслушает меня, свидетелей и экспертов. Спасибо всем за поддержку. Я прилетела в Австралию, чтобы выступить на Australian Open. У меня была надежда, что апелляцию примут, и я смогу здесь сыграть. Как оказалось, нет. Я обязательно верну организаторам деньги за самолет и проживания», — идет речь в заявлении 20-летней украинки.

В среду, 3 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской. В пробе спортсменки обнаружены метаболиты местеролона. 24 ноября 2020 года она сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период.

20-летняя Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла три турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.

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