Ястремская отреагировала на решение CAS об отклонении апелляции по делу об отстранении спортсменки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская 3 февраля в Twitter прокомментировала решение CAS отклонить ее апелляцию по поводу отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил.

«Пришло время защитить себя по сути спора. Я докажу свою невиновность, когда Независимый трибунал ITF выслушает меня, свидетелей и экспертов. Спасибо всем за поддержку. Я прилетела в Австралию, чтобы выступить на Australian Open. У меня была надежда, что апелляцию примут, и я смогу здесь сыграть. Как оказалось, нет. Я обязательно верну организаторам деньги за самолет и проживания», — идет речь в заявлении 20-летней украинки.

Statement about the CAS decision: pic.twitter.com/SYi2GiJBC6 — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) February 3, 2021

В среду, 3 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской. В пробе спортсменки обнаружены метаболиты местеролона. 24 ноября 2020 года она сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период.

20-летняя Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла три турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.