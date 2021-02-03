CAS отклонил апелляцию Ястремской на временное отстранение за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской, сообщает сайт Международной федерации тенниса (ITF). Об этом стало известно 3 февраля. Спортсменка была отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Она просила отменить эту меру.

Украинка не может выступать с 7 января, когда начало действовать ее отстранение. В пробе спортсменки обнаружены метаболиты местеролона. 24 ноября 2020 года она сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период.

20-летняя Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла три турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.