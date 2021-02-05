Павлюченкова сыграет с Осакой в первом круге Australian Open. Результаты жеребьевки

В пятницу 5 февраля состоялась жеребьевка женского одиночного посева Australian Open, сообщает пресс-служба турнира.

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира сыграет против третьей ракетки мира Наоми Осаки. Еще одна представительница России Екатерина Александрова, которая получила 29-й номер посева, на старте будет противостоять итальянке Мартине Тревишан.

Светлана Кузнецова сыграет против чешки Барборы Стрицовой, Маргарита Гаспарян — против испанки Гарбиньи Мугурусы, Дарья Касаткина — против британки Кэти Бултер, Валерия Савиных будет противостоять француженке Ализе Корне, Анастасия Потапова — американке Элисон Риске, Вера Звонарева сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Веронике Кудерметовой в первом круге досталась украинка Марта Костюк, и в российском противостоянии сыграют Варвара Грачева и Анна Блинкова.

Первый круг Australian Open стартует в понедельник, 8 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка София Кенин.