Australian Open не будет перенесен из-за коронавируса у работника карантинного отеля

Журналист Жозе Моргадо 4 февраля в Twitter процитировал заявление главы Tennis Australia и директора Australian Open Крэйг Тайли о возможном переносе турнира из-за случая коронавируса у одного из работников карантинного отеля в Мельбурне.

По данным источника, Australian Open никто не будет переносить, и турнир начнется вовремя — 8 февраля. Все шесть турниров, которые проходят в Мельбурне на этой неделе, возобновятся в пятницу, 5 февраля. Учитывая, что в пятницу в Австралии ожидаются дожди, некоторые матчи будут перенесены на крытые корты.

Также Тайли заявил, что некоторым игрокам, чтобы закончить стартовавшие турниры, придется сыграть по два матча в день. На данный момент идут переговоры с ATP и WTA о возможности изменения формата игр, чтобы завершить турниры в положенный срок. Что касается ATP Cup, то его расписание просто сдвинется на один день, теперь финал запланирован на воскресенье, 7 февраля.

По состоянию на утро четверга 560 человек сдали тесты на коронавирус, в их числе около 160 участников Australian Open. Тайли уточнил, что даже одного положительного результата будет недостаточно для переноса или отмены турнира.

На данный момент официальный сайт Australian Open не подтверждает данную информацию.

Craig Tiley announces that all the lead up tournaments are back tomorrow and will finish max on Sunday! #AusOpen won't be pushed back. Monday start.