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Сегодня, 12:59

Янчук считает, что Хачанов выиграет минимум сет у Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о предстоящем четвертьфинальном матче между россиянином Кареном Хачановым и сербом Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос».

«С Новаком будет очень тяжело, он набрал неплохую форму, плетет свои паутины на корте. Я думаю, что один сет минимум Карен выиграет за счет своей молодости и напора. Карен молодец, что прошел в четвертьфинал, посмотрим, как он сыграет против такого серьезного соперника», — приводит ТАСС слова Янчука.

Матч между Хачановым и Джоковичем состоится во вторник, 6 июня.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции российский теннисист обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Хачанов во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Источник: https://tass.ru/sport/17939153
Теннис
Roland Garros
Виктор Янчук
Карен Хачанов
Новак Джокович
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