Янчук считает, что Хачанов выиграет минимум сет у Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о предстоящем четвертьфинальном матче между россиянином Кареном Хачановым и сербом Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос».

«С Новаком будет очень тяжело, он набрал неплохую форму, плетет свои паутины на корте. Я думаю, что один сет минимум Карен выиграет за счет своей молодости и напора. Карен молодец, что прошел в четвертьфинал, посмотрим, как он сыграет против такого серьезного соперника», — приводит ТАСС слова Янчука.

Матч между Хачановым и Джоковичем состоится во вторник, 6 июня.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции российский теннисист обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Хачанов во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».