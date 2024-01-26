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Янчук: «Звереву не хватило решимости, чтобы поставить точку в матче с Медведевым»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук подвел итоги матча между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«Надежность является сильной стороной Медведева. Он старался реже идти на риск, чем соперник, и не стремился наносить атакующие удары. Так что первые два сета матча — это не вина Даниила, а заслуга Александра. Которому, правда, не хватило решимости, в том числе психологической, чтобы поставить точку в матче. Однако Медведев просыпается именно в такие моменты, как в третьем сете», — цитирует Янчука RT.

В финале Australian Open Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.

Источник: RT
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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