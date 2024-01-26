Председатель правления «Зенита» Медведев назвал волевой победу Медведева над Зверевым в полуфинале Australian Open

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open.

Медведев проиграл первые два сета, но сумел одержать победу в пятисетовом матче (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

«Это была волевая победа против мощного и агрессивного соперника. Наш теннисист отыгрался, уступая 0-2. Два тай-брейка в третьем и четвертом сетах дорогого стоят! И сама игра заслуживает самых громких комплиментов», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

В финале Australian Open Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.