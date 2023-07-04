Все матчи вторника на открытых кортах Уимблдона отменены

Матчи вторника на открытых кортах Уимблдона отменены из-за дождя, сообщает The Guardian.

Встречи, вероятно, будут сыграны завтра. Отмечается, что организаторы не планируют переносить какой-то из сегодняшних матчей на один из двух главных кортов.

Единственные встречи, которые будут доиграны и сыграны сегодня, — текущие матчи с участием Кэмерона Норри и Энди Маррея на первом и Центральном кортах, а также предстоящий матч Арины Соболенко на Центральном корте.