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Сегодня, 19:50

Все матчи вторника на открытых кортах Уимблдона отменены

Руслан Минаев
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Зрители на Уимблдоне.
Фото AFP

Матчи вторника на открытых кортах Уимблдона отменены из-за дождя, сообщает The Guardian.

Встречи, вероятно, будут сыграны завтра. Отмечается, что организаторы не планируют переносить какой-то из сегодняшних матчей на один из двух главных кортов.

Единственные встречи, которые будут доиграны и сыграны сегодня, — текущие матчи с участием Кэмерона Норри и Энди Маррея на первом и Центральном кортах, а также предстоящий матч Арины Соболенко на Центральном корте.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
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