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Пивоварова заявила, что британка Беррэдж опасна для Касаткиной на Уимблдоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что британка Джоди Беррэдж представляет угрозу для российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Уимблдоне, поскольку хорошо знакома с травяным покрытием этого турнира.

«Честно говоря, не особо знаю, какой уровень тенниса у этой британки и что она из себя представляет. Но, наверное, травяное покрытие для нее родное и не стоит сильно расслабляться. Хотя и сильно переживать Дарье тоже не нужно. Если она покажет свою игру и стабильно проведет матч, то пройдет в следующий круг Уимблдона», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Касаткина сыграет с британкой Беррэдж во втором круге Уимблдона. Матч состоится 5 июля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/04/20807936.shtml
Теннис
Уимблдон
Анастасия Пивоварова
Дарья Касаткина
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