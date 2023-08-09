Вондроушова призналась, что набила татуировку в честь победы на Уимблдоне-2023

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова ответила на вопрос, сделала ли татуировку в честь победы на Уимблдоне-2023.

Ранее она сообщала о пари со своим тренером на тему татуировки в случае завоевания трофея.

«Мы с сестрой сделали одну небольшую татуировку — букву W. А с тренером, думаю, сделаем в Нью-Йорке (смеется)», — заявила спортсменка.

В финале Уимблдона-2023 Вондроушова обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер и впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».