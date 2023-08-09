Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:41

Вондроушова призналась, что набила татуировку в честь победы на Уимблдоне-2023

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова ответила на вопрос, сделала ли татуировку в честь победы на Уимблдоне-2023.

Ранее она сообщала о пари со своим тренером на тему татуировки в случае завоевания трофея.

«Мы с сестрой сделали одну небольшую татуировку — букву W. А с тренером, думаю, сделаем в Нью-Йорке (смеется)», — заявила спортсменка.

В финале Уимблдона-2023 Вондроушова обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер и впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/we-have-small-w-marketa-vondrousova-gets-small-wimbledon-tattoo-and-gives-update-on-bet-with-coach-at-canadian-open
Теннис
Маркета Вондроушова
0
Читайте также
Бывшая жена Бивола выступила с критикой в адрес боксера
Рабинер поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Пари НН»
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призовой фонд на US Open достиг рекордных 65 миллионов долларов
Новости
RSS RSS
Все новости