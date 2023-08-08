Призовой фонд на US Open достиг рекордных 65 миллионов долларов

Призовой фонд, включая вознаграждения игроков, на US Open 2023 года достиг рекордной отметки, сообщает AP со ссылкой на Ассоциацию тенниса США. Он составит 65 миллионов долларов, что является рекордом турнира.

В прошлом году призовой фонд US Open составил 60 миллионов.

Открытый чемпионат США в этом году пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира «Большого шлема» является испанец Карлос Алькарас, который в финале US Open-2022 победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.