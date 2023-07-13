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Сегодня, 16:52

Вондроушова обыграла Свитолину и вышла в финал Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Маркета Вондроушова.
Фото Global Look Press

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 15 минут.

42-я ракетка мира Вондроушова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету 76-й ракетки мира Свитолиной ни одного эйса, одна двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

24-летняя чешка впервые в карьере вышла в финал Уимблдона. За титул она поборется с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Онс Жабер (Тунис).

Также для Вондроушовой это второй финал турнира «Большого шлема», первый был в 2019 году на «Ролан Гаррос». Тогда она проиграла Эшли Барти в двух сетах.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, WC) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 3:6

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Маркета Вондроушова
Элина Свитолина
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