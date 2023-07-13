Соболенко — о матче с Жабер: «На траве ее подрезки и укороченные работают особенно хорошо»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала полуфинальный матч Уимблдона с Онс Жабер.

«Она прекрасно чувствует мяч. И на траве ее подрезки и укороченные работают особенно хорошо. Психологически она очень сильна. Она пишет историю. По-моему, для нее это главная мотивация. Поэтому она так хорошо выступает в этом сезоне — особенно на Уимблдоне. С ней очень сложно бороться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Счет в личных встречах 3-1 в пользу Арины.

Жабер в четвертьфинале победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Соболенко обыграла американку Мэдисон Кис.