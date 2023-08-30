Винус Уильямс уступила Миннен в первом круге US Open, взяв два гейма
Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге US Open уступила бельгийке Грит Миннен со счетом 1:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету 43-летней американки 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге Миннен встретится с американкой Сачией Викери.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Винус Уильямс (США) — Грит Миннен (Бельгия) — 1:6, 1:6
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