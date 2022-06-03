Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение Даниила Медведева на первое место в рейтинге ATP.

«Как долго Даниил сможет удержаться на первом месте? Все зависит от него. По очкам будет плотная борьба каждую неделю. Кто-то может обойти кого-то в зависимости от результата. Классификация имеет свои особенности подсчета. В теннисе есть несколько достижений, если говорить о рейтинге. Первое — стать первым в мире первый раз. Второе — когда ты становишься первым по итогам года, а дальше, когда ты побьешь какой-то рекорд, если обойдешь кого-то по количеству дней или недель. Так что следующее достижение для Даниила — стать первым по итогам года. Эта та цель, которую он сам для себя ставит», — сказал Селиваненко «СЭ».

Ранее стало известно, что 26-летний россиянин 13 июня возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Медведев возглавлял мировой рейтинг в течение трех недель с 28 февраля.

Напомним, 13 июня сгорят все очки за прошлые «Ролан Гаррос» (2020, 2021).