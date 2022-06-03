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Финалист «Ролан Гаррос»-92 Ольховский прокомментировал травму Зверева в полуфинале против Надаля

Иван Шитик
Корреспондент
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Финалист «Ролан Гаррос» 1992 года в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал травму, которую получил Александр Зверев в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции против Рафаэля Надаля.

«Сложно сказать, что за травма у Зверева. По-моему он повредил лодыжку. Это достаточно частая травма на грунте. Если травма несерьезная, то спортсмены достаточно быстро возвращаются. Надо смотреть на то, нет ли перелома. В свое время Андрей Чесноков получил ужаснейший перелом. Я думаю, скоро мы узнаем диагноз Зверева. Все будет понятно, когда ему сделают рентген.

Я считаю, у Зверева были очень хорошие шансы. В первом сете он вел на тай-брейке 6:3 перед своей подачей. Этот сет он должен был выиграть. Во втором сете на своей подаче он вел 5:3. Физически он был готов не хуже Надаля. Я считаю, если бы он не получил травму, то шансы у него были. Но мы не можем загадывать», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Во втором Зверев подвернул ногу. Его увезли с корта на коляске, а через несколько минут Зверев вышел на корт уже на костылях, чтобы поздравить испанца с выходом в финал.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/03/17866412.shtml
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Андрей Ольховский
Рафаэль Надаль
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