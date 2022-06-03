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Сегодня, 19:28

Россиянин Даниил Медведев снова станет первой ракеткой мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев 13 июня возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Действующая первая ракетка мира, серб Новак Джокович в четвертьфинале уступил Рафаэлю Надалю. Затем испанец обыграл в полуфинале Александра Зверева. Таким образом, Джокович сохранит первую строчку в рейтинге 6 июня, но через неделю уступит ее Медведеву.

Медведев возглавлял мировой рейтинг в течение трех недель с 28 февраля.

Напомним, 13 июня сгорят все очки за прошлые «Ролан Гаррос» (2020, 2021).

Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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