Россиянин Даниил Медведев снова станет первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев 13 июня возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Действующая первая ракетка мира, серб Новак Джокович в четвертьфинале уступил Рафаэлю Надалю. Затем испанец обыграл в полуфинале Александра Зверева. Таким образом, Джокович сохранит первую строчку в рейтинге 6 июня, но через неделю уступит ее Медведеву.

Медведев возглавлял мировой рейтинг в течение трех недель с 28 февраля.

Напомним, 13 июня сгорят все очки за прошлые «Ролан Гаррос» (2020, 2021).