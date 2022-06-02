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Сегодня, 19:23

Веснина считает, что у Касаткиной не было шансов обыграть Свентек

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила выступление российской теннисистки Дарьи Касаткиной в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с полькой Игой Свентек.

«Прежде всего поздравляю Дашу с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос». Для нее, уверена, это не последний полуфинал. И она может даже лучше. Но сейчас Свентек не дает шансов никому из соперниц, и то же самое было в матче с Касаткиной. Даше было просто нечем ее обыграть. Нужны были первые плотные подачи, эйсы, мощные удары с задней линии», — приводит слова Весниной RT.

По ее словам, сейчас очень сложно найти слабое место в игре у Свентек.

«Даже в более высоком темпе она не ошибается. Касаткина пыталась играть комбинационно, менять вращение, длину, но с польской теннисисткой это не работает. Даша сделала всё, что могла. Но было очень сложно в данный момент найти какое-то слабое место в игре соперницы», — добавила Веснина.

Касаткина уступила в полуфинале «Ролан Гаррос» первой ракетке мира со счетом 2:6, 1:6. Россиянка два раза подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного.

В финале турнира Свенек сыграет с американкой Кори Гауфф.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1010673-vesnina-kasatkina-svyontek-igra
Теннис
Дарья Касаткина
Елена Веснина
Ига Свентек
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