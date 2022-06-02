18-летняя Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет со Свентек
Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла итальянку Мартину Тревизан в полуфинале «Ролан Гаррос».
Мат продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1.
18-летняя Гауфф один раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан, 59-е место в рейтинге WTA, — ни одного эйса, четыре двойные и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В финале турнира 23-я ракетка мира сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек.
Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Кори Гауфф (США, 18) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:1
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