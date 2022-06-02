18-летняя Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет со Свентек

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла итальянку Мартину Тревизан в полуфинале «Ролан Гаррос».

Мат продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1.

18-летняя Гауфф один раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан, 59-е место в рейтинге WTA, — ни одного эйса, четыре двойные и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В финале турнира 23-я ракетка мира сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек.

Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Кори Гауфф (США, 18) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:1