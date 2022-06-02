Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» после Шараповой в 2004 году

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале она обыграла итальянку Мартину Тревисан (6:3, 6:1).

18-летняя спортсменка стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» со времен россиянки Марии Шараповой, которая в 17 лет вышла в финал Уимблдона-2004 и выиграла его.

Также Гауфф стала самой молодой финалисткой «Ролан Гаррос» после бельгийки Ким Клейстерс (2001 год). Клейстерс тогда в финале проиграла Дженнифер Каприати.

За титул 23-я ракетка мира поборется с полькой Игой Свентек, которая не проигрывает 34 матча подряд.