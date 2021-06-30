Веснина поделилась эмоциями после победы в первом круге Уимблдона
18:18
Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу над итальянкой Мартиной Тревизан (7:5, 6:1) в первом круге Уимблдона.
«Долгое ожидание матча, дождливый день в Лондоне, но все было не зря. Второй круг Уимблдона. Спасибо за поддержку», — написала Веснина в Instagram.
Во втором круге Веснина сыграет с американкой Кори Гауфф.
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