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Веснина поделилась эмоциями после победы в первом круге Уимблдона

18:18
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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу над итальянкой Мартиной Тревизан (7:5, 6:1) в первом круге Уимблдона.

«Долгое ожидание матча, дождливый день в Лондоне, но все было не зря. Второй круг Уимблдона. Спасибо за поддержку», — написала Веснина в Instagram.

Во втором круге Веснина сыграет с американкой Кори Гауфф.

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